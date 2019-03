Punklegenden från Sex Pistols kommer och spelar akustiskt på Örebros pyttescen: "Ingen brukar gå hem besviken"

Det är absolut inte första gången Glen Matlock kommer till Sverige, och absolut inte första gången han kör ett akustiskt gig med låtar han skrivit för Sex Pistols, Rich Kids, Iggy Pop plus övriga samarbeten och soloprojekt.

Det är absolut inte heller första gången han svarar på frågan om varför han lämnade Sex Pistols innan det kultförklarade debutalbumet ens var färdiginspelat.

Artistinformationen på Spotify berättar att managern Malcolm McLaren sparkade Glen Matlock för att han sagt att han gillade Beatles. Till det har Glen Matlock själv bara en kommentar: "Nonsens".

– Jag gillar inte ens Beatles särskilt mycket. The Who, Stones, Yardbirds, Faces, Kinks – det är snarare den sortens musik som jag kommer från, säger Glen Matlock.

Han förklarar snarare avhoppet med de ständiga bråken och motsättningarna i bandet. Han var också tveksam till Malcolm McLarens olika publicitetstrick.

- Visst var det också en fråga om integritet. Jag var 20 år och full av ideal. Det var kanske inget jag tjänade på, men jag är ändå glad att vara där jag är i dag, säger han.

Glen Matlocks ersättare Sid Vicious dog som bekant 1979. När Sex Pistols återförenades 1996 var Glen Matlock tillbaka på bas – och även om det med tiden blivit svårt att hålla isär minnen av alla olika spelningar minns han tydligt turnéstoppet just i Stockholm.

– Från scenen kunde vi se något långt bort som blev större och större. Det visade sig vara en luftballong – som sedan kraschlandade mitt i publiken. Det är svårt att glömma.

Men tillbaka till "Never mind the bollocks" från 1977. Glen Matlock brukar kallas Sex Pistols "låtsmed" och finns med som upphovsperson på 10 av albumest 12 låtar. Låtar som "Anarchy in the UK" från 1976 och "God save the queen" från 1977 fick stort inflytande inom musiken. De chockade också verkligen den brittiska publiken.

– Upprinnelsen till texten till "God save the queen" får du fråga Johnny Rotten om, men den hette först "No future". Det beskrev verkligen stämningen i London på den tiden. Det fanns ingen framtid för vår generation om du inte skapade den själv. Chockerande kanske, men för oss var nog det verkligt chockerande att inte fler uttryckte samma sak.

Efter att ha lämnat Sex Pistols bildade Glen Matlock Rich Kids. Bandet hann bara ge ut ett album, men har fortfarande en skara trogna fans runt om i världen.

– De är inte miljoner till antalet, men de är hängivna, säger Glen Matlock.

Han skrev också musik tillsammans med bland andra Iggy Pop, och en låt var avsedd för Rich Kids andra album som aldrig blev av. Den lovar Glen Matlock att köra i Örebro - särskilt som han inte tycker att Iggys version blev särskilt bra (om jag tolkar honom rätt). Men vilken låt han syftar på får vi själva lista ut.

– I den informationen finns tillräckligt med ledtrådar, säger han kryptiskt.

Glen Matlock vill nämligen inte avslöja exakt vilka låtar från Sex Pistols, Rich Kids med mera som Örebropubliken kommer att få höra.

– Det är inte för att vara krånglig, men jag tycker att folk ska komma dit och upptäcka det på plats.

Trots att repertoaren spänner över drygt 40 år så tycker han att det brukar blir en ganska fin röd tråd av de låtar han varit med och skrivit, samt att de framförs i samma form som de komponerades - på en akustisk gitarr.

Glen Matlock tillägger också att han inte är någon "miserable" person – han gillar ett gott skratt, att ha kul på scenen och att samverka med publiken.

– Jag har turnerat med min gitarr på den här typen av spelningar över hela världen, och ingen brukar gå därifrån besviken.

