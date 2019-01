Sex ska locka besökare till Örebro slott: ”Ett nytt sätt att ta del av Slottets historia på”

Vad var ett biläger? Vilka sexställningar var okej under Gustav Vasas tid och vad hade Carl von Linné egentligen för sexuella värderingar? På alla hjärtans dag, den 14 februari, blir det premiär för en ny typ av slottsvandring i vår gamla Vasaborg.

Ämnet är sexualhistoria och det är Örebrokompaniet och RFSU som ligger bakom satsningen.

Initiativtagare är Simon Ohm, guide på slottet och sexualupplysare för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Han är också den som kommer att hålla i de guidade turerna, som bland annat tar upp sexuella normer, tabun, fantasier och missförstånd rörande sex under historiens gång.

– Jag kommer att använda slottet som skelett och på så vis ta besökarna igenom olika tider. Berättelserna bygger på fakta, men också spekulationer baserat på vad vi vet om lagar och styrelseskick under den rådande tiden och vilka villkor de som rörde sig på slottet under åren levde under, berättar Simon Ohm.

Iförd historiska kläder tar han med oss på en vandring genom slottet, med bland annat tavlorna som rekvisita. Vid målningen av Gustav Vasa får vi till exempel veta att Gustav Vasa var en kung som ville framhålla familjen som dygdig. PR-misslyckandet var ett faktum när dottern Cecilia hade sex utanför äktenskapet.

Han berättar också mer om den stora målningen föreställande drottning Hedvig Eleonoras och Karl X Gustavs bröllopsnatt och varför en hord av människor befinner sig i sovrummet.

– Efter bröllopsceremonin skulle äktenskapet förseglas med samlag. Och eftersom det fanns, inte minst politiskt, ett intresse av att säkert veta vem pappan var till ett eventuellt barn så fanns det folk med som kunde bevittna att ett samlag hade skett. Det här var ju före dna-testernas tid, berättar Simon.

– Vi vill lyfta fram slottet som besöksmål och göra det ännu mer öppet för allmänheten. Det här faller inom ramen för det. Det här är ett helt nytt, roligt och annorlunda sätt att ta del av slottets historia på. Ett roligt tema som alla kan knyta an till och tycka är intressant, säger Johanna Bjelkengren på Örebrokompaniet, som är projektledare för visningsverksamheten på Örebro Slott.