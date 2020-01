Örebro FC sänktes av tre snabba mål – förlorade mot Strängnäs: ”Hamnade i rejäl uppförsbacke”

Örebro FC har visat stark form de senaste omgångarna. Men under lördagen åkte man på en smäll på bortaplan, när man förlorade mot Strängnäs FC med 4–1.

– Vi hamnade i en rejäl uppförsbacke, och Strängnäs har blivit väldigt duktiga, säger Christoffer Skoog som på grund av sin skada på hälsenan agerar som assisterande tränare.

– Det var tre snabba mål från dom i första halvlek, och då kom vi in i en ordentlig svacka. När vi väl kom upp i vårt vanliga mod igen så var det lite för sent. Vi fick in en reducering före paus, och det var positiva vibbar i omklädningsrummet. Sen skapar vi minst lika mycket lägen som Strängnäs i andra halvlek, men vi förvaltade dom inte.

Hemmalaget gjorde 1–0, 2–0 och 3–0 inom loppet av nio minuter i den första halvleken. Lagkaptenen Mirza Turan reducerade åt ÖFC strax före halvtid.

Den andra halvleken var mållös ända fram till den 38:e minuten, då Strängnäs fick göra 4–1.

– Det blir att man får chansa mer och mer på slutet. Hade vi fått 3–2 och haft en massa lägen så hade det varit en helt annan sak, men nu punkterade de matchen istället. Vi tar såklart med oss att vi ändå hade många lägen, och att det inte var helt döfött, säger Skoog.

Matchfakta

Strängnäs FC – Örebro FC 4–1 (3–1)

Mål: 1–0 (6) Rinor Nushi, 2–0 (9) Adnan Cirak, 3–0 (15) Ignatius Malki, 3–1 (19) Mirza Turan, 4–1 (38) Rinor Nushi.

Varningar, SFC: Sebastian Nygårds, Muzaffer Arpacik. ÖFC: Michel Yanez Hernandez, Arttu Niemelä, Senad Berisha, Miran Abdulrahman.

Domare: Haris Curovac.