Örebro flygplats usel affär och stort hot mot klimatet

Vid Örebro flygplats har all chartertrafik ställts in under corona-pandemin alltmedan frakttrafiken har fortsatt ungefär som vanligt. När det nu finns tecken på att pandemin klingar av planerar man att åter öppna för charterresor. I ett reportage i NA 8 juli hälsar Irén Lejegren (som är socialdemokratisk politiker och styrelseordförande i Örebro Flygplats AB) alla charterresenärer välkomna tillbaka igen.

Hon konstaterar att flygplatsen klarat sig hyggligt och redovisat en vinst på två miljoner sista året tack vare fraktflyget. Samma lugnande besked lämnade flygplatsens vd Mikael Smedberg i ett tidigare reportage (NA 10 april). När nu chartertrafiken startar igen kommer intäkterna att öka och resultatet kommer att förbättras ytterligare.

Vi har läst årsredovisningar för Örebro Flygplats AB och vi menar att den här beskrivningen är vilseledande. Under pandemiåret 2020 uppgick verksamhetens intäkter (som i stort sett härrörde från enbart frakttrafik) till 38 miljoner kronor alltmedan verksamhetens kostnader uppgick till 72 miljoner kronor. Verksamheten gick således back med 34 miljoner. Att flygplatsen ändå redovisar en vinst på två miljoner detta år kan inte förklaras av frakttrafiken. Vinsten förklaras av att skattebetalarna sköt till 36 miljoner kronor och därmed täckte upp fraktflygets förlust på 34 miljoner kronor.

Det är mycket pengar, men pandemiåret var inte något undantag. Varje år täcker ägarna upp för förluster som ligger i storleksordningen 30-50 miljoner kronor. Utan dessa skattesubventioner skulle flygplatsen inte överleva ett enda år.

Det är inte alls säkert att en ökad efterfrågan på charterresor får en positiv påverkan på resultatet. Åren 2016-2018 låg passagerartrafiken på en relativt hög nivå (cirka 100 000 resenärer per år) men då redovisade verksamheten förluster på i storleksordningen 50 miljoner kronor per år och ägarna tvingades bidra med motsvarande större summor pengar.

Ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv är flygplatsen en usel affär för ägarna. Intäkterna täcker bara 50-60 procent av kostnaderna så någon vinst uppstår aldrig. Bara under de senaste fem åren uppgår de sammanlagda förlusterna till mer än 200 miljoner kronor. Ägarna (i huvudsak Region Örebro och Örebro kommun) har gått in med motsvarande skattemedel för att inte bolaget ska gå omkull.

Nu befinner vi oss i ett läge där en i det närmaste enig forskarkår pekar på att vi står på tröskeln till en global klimatkris.

Även ur ett klimatperspektiv är flygplatsen ett problem. Flygindustrin orsakar stora koldioxidutsläpp globalt och genom vårt konsumtionsmönster (mycket utlandsresande och hög konsumtion av utländska varor som flygs in till Sverige) bidrar vi svenskar i hög grad till dessa utsläpp. Nu befinner vi oss i ett läge där en i det närmaste enig forskarkår pekar på att vi står på tröskeln till en global klimatkris.

Då anser en politiker i Örebro att det är läge att uppmuntra till ökat flygresande. Det känns inte riktigt som att hon är i takt med sin samtid. Att Örebro kommun och Region Örebro subventionerar flygplatsen med många skattemiljoner varje år och därmed aktivt bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser är djupt problematiskt och det är något som vi medborgare har rätt att bli informerade om.

I en demokrati som vår borde det vara självklart att politiker och tjänstemän i offentlighetens tjänst inte söker vilseleda medborgarna när de i media berättar om flygplatsen och dess ekonomi.

Jan Greve

Cecilia Hessel

Lotta Lemte

Anna Redner

för Klimatnätverket i Örebro