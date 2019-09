Örebro Hockey bottentippade av media, tränarkollegor och odds – tror ändå på sitt kollektiv: "Kommer vara jobbiga att möta"

Ska man tro SHL-tränarna, journalistkåren och oddsättarna blir Örebro Hockey en underdog under säsongen 2019/20. Men Niklas Eriksson står fast vid att hans kollektiv kommer att prestera.



– Vi blir ett lag som verkligen är just ett lag och jobbar hårt för varandra, säger Eriksson till NA under SHL:s upptaktsträff.