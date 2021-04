Örebro Hockey klart för SM-semifinal – historisk kväll på Behrn arena

Med 3-0 i ryggen gick Örebro Hockey in i den fjärde SM-kvartsfinalmatchen mot Leksdands IF. Kassen vaktades för första gången på en knapp månad av Jonas Arntzen, efter att Jhonas Enroth tvingats kliva av sent under onsdagens match.

I övrigt var laget intakt.

Den första perioden blev mållös, efter att Örebro gått ut starkt. Leksand jobbade sig dock in i matchen, och det jämnade ut sig. Örebro vann skotten med 10-8, och hade tryck för ett ledningsmål i slutet av perioden.

I den andra perioden hade Örebro ett kompakt försvarsspel och bra kontroll till en början. Sen tog Leksand kommandot och kom in i en aggressiv period.

Bortalaget var närmast ett ledningsmål i period nummer två – men, det stod alltjämt 0-0 på tavlan inför den tredje perioden.

Matchens första mål kom med tolv minuter kvar av den tredje perioden. En lång passning från Patrik Zackrisson, och Nils Åman blev fri. Skottet satt till vänster om Jonas Arntzen, och bortalaget gick upp i ledning.

Men med sex minuter kvar skulle Örebro skjuta in spänning i matchen – när Gustav Backström satte 1-1. Robin Kovacs tog in pucken i zon, och hittade Rodrigo Abols som förlängde till Backström. Ett snärtigt skott senare satt pucken i krysset, och Örebro hade kvitterat.

Bara sekunder senare rev Jonas Arntzen ner applåder, efter en handplocksräddning på skott från Matt Caito.

Efter tre spelade perioder stod det fortsatt 1-1, och matchen gick till förlängning.

Där fick Örebro sista ordet redan efter strax över minuten, när Emil Larsson fick prickskjuta in 2-1.

Därmed är säsongen över för Leksand, och genom fyra raka kvartsfinalsegrar har Örebro Hockey tagit sig till klubbens första SM-semifinal någonsin.

Gullig Enroth-applåd

Jhonas Enroth har prickat formen och varit stabil som ett fembent bord under kvartsfinalerna. Under den fjärde matchen saknades han, efter att ha tvingats kliva av med några minuter kvar under onsdagens match. Mitt i den första perioden visades Enroth på jumbotronen, där han såg matchen från läktarplats – och uppskattande applåder utbröt i Behrn arena. Målvakten, som inte direkt är någon stor spexare, såg ut att inte riktigt veta hur han skulle hantera situationen. Ett fint litet ögonblick mitt i spänningen.

Antiklimax efter krigsförklaringen

Leksandstränaren Björn Hellkvist var tydlig efter onsdagens match, när han sett sitt lag förlora mot Örebro för tredje gången på tre försök. "Vi kommer inte gå härifrån lätt. Det kan jag lova. Det kommer göra ont att möta oss", sa Hellkvist. Efter vad som nästan lät som en krigsförklaring var den ganska så snälla stämningen i matchen något av ett antiklimax. Leksand hade bra spelmässiga perioder i matchen, men ont gjorde det nog inte någonstans.

Topp tre, Örebro

Jonas Arntzen

Fick chansen när Enroth tvingades avstå spel. Vi får säga att han tog den. Lugn, trygg och väldigt säker. Det här var hans första slutspelsmatch i karriären men utstrålade snarare som den mest slutspelvane i de båda lagen.

Rasmus Rissanen

Örebro har fått mycket beröm för sitt försvarsspel och hur de hjälper sina målvakter med att hålla rent framför kassen. Där går Rissanen i bräschen. Stor och tung, nyttjar detta till fullo.

Filip Barklund

Fortsätter att ta för sig där ute. Letar hela tiden kreativa lösningar med pucken i stället för att bara slå ifrån sig. Har han spelat till sig en ordinarie plats i det här laget?

Matchfakta

Örebro Hockey – Leksands IF 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0)

Första perioden: –

Andra perioden: –

Tredje perioden: 0–1 (07.49) Nils Åman (Patrik Zackrisson, Mattias Ritola. 1–1 (13.44) Gustav Backström (Rodrigo Abols, Robin Kovacs).

Fjärde perioden: 2-1 (01.15) Emil Larsson (Joonas Rask, Robert Leino).

Skott: 33-31 (10-8, 9-15, 11-8, 4-0)

Utvisningar, ÖHK: 2x2 LIF: 2x2

Publik: –

Domare: Mikael Andersson, Andreas Harnebring.

Laguppställningar

Örebro

Målvakter: Jonas Arntzen (Marcus Brännman).

Backpar: Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen – Nick Ebert, Gustav Backström – Stefan Warg, Robin Salo. Sjundeback: Jonathan Andersson.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Robin Kovacs – Joonas Rask, Robert Leino, Emil Larsson – Filip Barklund, Ludvig Rensfeldt, Oliver Eklind – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Elias Ekström. Extraforward: Oscar Sohrner.

Leksand

Målvakter: Janne Juvonen (Axel Brage)

Backpar: Calle Själin, Matt Caito – Patrik Norén, Jonas Ahnelöv – Mattias Göransson, Daniel Gunnarsson, Sjundeback: August Berg.

Kedjor: Peter Cehlarik, Marek Hrivik, Oskar Lang – Nils Åman, Patrik Zackrisson, Mattias Ritola – Emil Heineman, Otto Paajanen, Carter Ashton – Fredrik Forsberg, Jon Knuts, Martin Karlsson. Extraforward: Jesper Kandergård.