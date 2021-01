Örebro Hockey kollapsade och släppte tre mål på fyra minuter – föll stort i toppmötet med Växjö

Örebro Hockey åkte under tisdagen till Växjö stärkta efter helgens bortaseger mot Frölunda. Återigen ställdes man mot ett hemmastarkt motstånd där Växjö vunnit 15 av sina 16 senaste matcher i Vida arena.

Men Örebro kom ut med bra fart och skapade matchens första farligheter när först Oliver Eklind och sedan Rodrigo Abols blev ensamma framför mål. Men Erik Källgren som fick chansen i hemmakassen framför stjärnmålvakten Viktor Fasth räddade två gånger om.

Tempot var högt under den första perioden, men de riktigt stora målchanserna var inte alltför många. Jonas Arntzen i Örebromålet tvingades dock till ett par klassräddningar. Först styrde han ett avslut från Robert Rosén i stolpen som var ensam i slottet och därefter tvingades han till en vass trippelräddning.

Med ett par minuter kvar av perioden kunde Örebro ta ledningen. Efter en vunnen tekning sköt Robin Salo ett skott och pucken styrdes rakt upp i luften. I röran i slottet hittade Joonas Rask pucken och därefter kunde han trycka upp den i krysset.

Men snabbt därpå skulle svaret komma. Växjös Martin Lundberg tog sig in till vänster i offensiv zon och där fick han bra träff. Pucken hittade in under Arntzens arm, som nog gärna skulle vilja ha en chans till på det skottet.

Även den andra perioden var jämn, även om hemmalaget började spendera lite mer tid i anfallszon än tidigare. Lagen fick också varsin chans i powerplay, utan att få utdelning.

Chanserna var fortsatt inte jättemånga, men Fredrik Karlström var nära när han kom halvt fri med Arntzen. Direkt efter skulle Örebro vinna en puck i mittzon och därefter var det Borna Rendulic-show. Han dribblade av en gubbe och tunnlade sedan en annan när han hittade Robin Kovacs som tryckte upp pucken i taket från nära håll.

Precis som i den första perioden skulle dock Växjö svara innan period var till ända. Den här gången var det Richard Gynge som ostört fick glida fram i Örebros slott innan han pricksköt in kvitteringen i nät.

De flesta väntade sig sedan en spännande tredjeperiod, men riktigt så blev det inte. Växjö kom ut med en högre växel och kunde efter dryga tre minuter ta ledningen för första gången i matchen när Gynge satte sitt andra för kvällen.

Inom de kommande tre minuterna och 59 sekunderna följde ytterligare två mål för Växjö. De gjordes av Erik Josefsson och Andrew Calof.

Örebro tog timeout, men det blev inte mycket bättre. Efter halva perioden fick Jonas Arntzen se ännu en puck passera förbi när Calof tryckte in sitt andra i matchen i powerplay.

Favoritmotståndet

En som verkligen trivs mot Växjö är Robin Kovacs. Sedan han kom till Örebro har han mött Växjö fem gånger och vid samtliga tillfällen har han gjort mål. Totalt står han på sex mål och tre assist under de matcherna mot Växjö och under den här säsongen har han gjort åtta av de poängen.

Raset

Efter två jämna perioden var känslan att matchen inte skulle avgöras förrän i den sista sekunden. Men så blev det alltså inte. Inom loppet av knappt fyra minuter släppte Örebro in tre puckar och kastade därmed bort alla chanser till poäng.

Topp tre, Örebro

Robin Salo

Fortsätter att bidra framåt för Örebro och stod för sin 19:e assist den här säsongen på Joonas Rask mål. Är dessutom skicklig i egen zon när han gång på gång slår precisa förstapass som gör att laget kan flytta fram spelet.

Ludvig Rensfeldt

Bra match av centern som drev sin kedja och såg till att man spenderade mycket tid i anfallszon. Stod även för en assist i matchen och gör alltid ett bra jobb för balansen i laget.

Robin Kovacs

Kanske inte syntes på samma sätt som han gjort i vissa andra matcher. Men faktum är att han alltid är ett hot för motståndarna när han är på isen. Ser ofta till att Örebro kan bygga upp längre anfall och skapar minst en halvchans varje gång han är på isen.

Matchfakta

Växjö Lakers–Örebro Hockey 6–2 (1–1, 1–1, 4–0)

Första perioden: 0–1 (17.32) Joonas Rask (Robin Salo, Ludvig Rensfeldt), 1–1 (19.36) Martin Lundberg (Victor Stjernborg, Hardy Häman Aktell).

Andra perioden: 1–2 (12.36) Robin Kovacs (Borna Rendulic), 2–2 (17.41) Richard Gynge (Ilari Melart, Emil Pettersson).

Tredje perioden: 3–2 (3.26) Richard Gynge (Robert Rosén, Hardy Häman Aktell), 4–2 (6.10) Erik Josefsson (Emil Forslund, Fredrik Karlström), 5–2 (7.25) Andrew Calof (Brendan Gaunce), 6–2 (11.12) Andrew Calof (Brendan Gaunce, Robert Rosén), i spel fem mot fyra.

Skott: 25–24 (9–8, 10–13, 6–3)

Utvisningar, VÄX: 1x2. ÖHK: 2x2.

Domare: Sören Persson och Patric Bjälkander.

Publik: 8.