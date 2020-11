Örebro Hockey lånar ut backduo till Kumla: "Riktigt bra"

Kumla Hockey lånar in tre spelare under fredagen, där de först meddelade att de plockar in Karl Jonsson från Bik Karlskoga.

Senare samma dag står det klart att Filip Forsmark och Erik Norén lånas in från Örebro Hockey.

Forsmark har under säsongen gjort en match med Örebro i SHL, medan Norén varit med under tolv av lagets matcher.

”Två riktigt bra backar som vi får in. Filip är ju Kumlakille, det är alltid kul. En bra offensiv back som vi självklart har koll på. Norén har ju spelat en del i SHL den här säsongen och kommer absolut bli en förstärkning för oss. Speciellt i försvarsspelet. Tack även till Örebro för ett fint samarbete som ger oss möjligheten att låna Filip och Erik”, kommenterar Kumlas Filip Björk i ett inlägg på klubbens Facebook-sida.

De båda backarna finns med Kumla redan under fredagens match mot Dalen.