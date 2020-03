Örebro Hockey nära bryta Luleås brutala svit – tappade med minuter kvar: ”Det är ett misstag”

Det hela började tillknäppt från båda hållen utan att något av lagen riktigt skapade de heta målchanserna. Tränaren Niklas Eriksson pekar på att laget var lite passivt, vilket man pratade om i periodpaus.

– Vi pratade om att vi behövde våga gå för det och det tycker jag att vi gör i andra. Vi vågar sätta press och får ett annat tryck i spelet, samtidigt som vi lyckades få in ett mål, säger Eriksson.

Med drygt sju minuter kvar av matchen hade Örebro Hockey en 1–2-ledning. Om resultatet stod sig skulle Luleås svit på elva raka hemmasegrar brytas.

– Vi hade det utgångsläget man vill ha där uppe, för det blir alltid målsnålt där.

Men då kom misstaget som till viss del skulle kosta örebroarna matchen. Marcus Weinstock skulle ta in pucken i offensiv zon, men på blålinjen tappade han den, och istället kunde Luleå kontra. Till slut hamnade pucken hos Jesper Sellgren som tog skott från snäv vinkel, och pucken letade sig in under Dominik Furch arm.

– Det är ett misstag när vi går in över blå linjen och bjuder Luleå på en spelvändning, säger Eriksson om 2–2-målet.

Hur gick tankarna inför förlängningen?

– Vi spelade givetvis för att vinna och spelade de vi trodde på skulle kunna göra mål. Sedan på deras segermål blir vi lite passiva och tappar deras gubbe framför mål som går på kasse.

Trots tre tappade poäng är Niklas Eriksson nöjd med matchen som helhet.

– Vi gör en bra match och det är ett steg i rätt riktning om man jämför med hur det sett ut på slutet. Vi gör tre bra perioder mot seriens överlägset bästa lag.

I och med förlusten är Örebro Hockey nu fem poäng efter Djurgården, som innehar den sista direkta slutspelsplatsen. Chansen finns fortsatt att ta sig direkt till slutspel. Men då ska man ha en hel del tur och få med sig flera resultat, samtidigt som de vinner mot Leksand hemma på tisdag, och Brynäs borta på torsdag. Niklas Eriksson menar att det i nuläget inte handlar om att jaga enskilda placeringar.

– Det viktigaste är att hitta ett vägvinnande spel till när slutspelet drar igång. Vi behöver vara slagkraftiga när det närmar sig, sen om det nu räcker till en sjätte, sjunde, åttonde eller nionde plats får vi se. Men vi har inte avgörandet i egna händer kan man väl säga.

Matchfakta

Luleå–Örebro Hockey 3–2 (1–0, 0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (16.09) Nils Lundkvist (Konstantin Komarek, Erik Gustafsson) i spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (8.48) Ryan Stoa (Jonathan Andersson, Sakari Salminen).

Tredje perioden: 1–2 (4.55) Jordan Boucher (Gustav Backström, Christopher Mastomäki), 2–2 (12.50) Jesper Sellgren (Petter Emanuelsson, Filip Hållander).

Skott: 33–28 (8–6, 13–10, 10–12, 2–0).

Utvisningar, Luleå: 2x2. Örebro: 4x2.

Domare: Wolmer Edqvist, Grums/Christoffer Holm, Bro.

Publik: 5 289.

Luleå

Målvakter: Joel Lassinantti (David Rautio).

Backar: Nils Lundkvist, Erik Gustafsson – Jesper Sellgren, Daniel Sondell – Oscar Engsund, Yohann Auvitu – Joonas Jalvanti.

Kedjor: Filip Hållander, Jack Connolly, Petter Emanuelsson – Isac Brännström, Juhani Tyrväinen, Carl Mattsson – Konstantin Komarek, Arttu Ilomäki, Niklas Olausson – Pontus Själin, Jonas Berglund, Karl Fabricius.

Örebro Hockey

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backar: Gustav Backström, Jonathan Andersson – Stefan Warg, Rasmus Rissanen – Aaron Irving, Robin Salo – Lukas Pilö.

Kedjor: Jordan Boucher, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Mathias Bromé, Ryan Stoa, Sakari Salminen – Robin Kovacs, Daniel Muzito-Bagenda, Shane Harper – Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Marcus Weinstock.

Avbytare: Max Lindholm (forward)