Örebro Hockey snuvades på tre poäng efter snöpligt sent mål – besegrade jumbon efter straffar

Det var ett Oskarshamn med elva raka förluster och två skadade målvakter som tog emot Örebro Hockey under tisdagen. Inte heller Örebro har en särskilt imponerande form – bara två segrar på de senaste elva försöken. Med fem poäng upp till topp sex-placering, och 15 kvar att spela om, var seger nödvändig för att behålla någon form av häng.

Sju minuter in i den första perioden fick Örebro omedelbar utdelning på en av de förändringar som gjorts i kedjorna inför matchen. Sakari Salminen var tillbaka i förstakedjan tillsammans med Ryan Stoa och Mathias Bromé – och det var just Salminen som sköt ett skott vars retur Stoa skickde in i mål.

Även om också Oskarshamn hade sina lägen i den första perioden, så var Örebros ledning med 1–0 i den första pausen fullt rättvis. Örebro fick mycket puckar fram till mål, och var skarpare.

I den andra perioden var det inte samma skinande spel från Örebro, som istället krånglade till det lite för sig. Däremot hade man hyfsad kontroll bakåt och höll nollan. Men framåt skapade man inte tillräckligt, och den andra perioden slutade 0–0. Därmed hade Örebro kvar sin uddamålsledning inför den tredje.

Med sju minuter kvar att spela såg det ut som att Örebro skulle få utöka sin ledning. Detta när Stefan Warg skickade fram pucken mot mål, och Jordan Boucher styrde in den. Dessvärre var klubban för hög på Boucher, och efter en videogranskning dömdes målet bort.

Därefter skapade Örebro tryck mot Oskarshamns mål. Med ett par minuter kvar man fick en jättechans i powerplay genom Joonas Rask, som hade öppet mål – finländaren sköt dock över. Istället blev det ett mycket snöpligt avslut på den tredje perioden, då Oskarshamn lyckades lägga in en kvittering via Rasmus Rissanen med bara en sekund kvar att spela. Därmed togs matchen till förlängning.

Örebro fick en bra chans efter halva tiden när Shane Harper passade Mathias Bromé, som dessvärre hamnade lite ur skottvinkel. Förlängningen blev mållös, och matchen gick till straffläggning – Örebros andra den här säsongen.

Shane Harper var först ut i straffläggningen, skottet gick i ribban. Därefter var det hemmalagets Markus Modigs tur – han sköt utanför. Ryan Stoa var näste man för Örebro, och han var däremot stensäker när han lurade bort Daniel Rosengren och gjorde mål. Därefter var det Oskarshamns Johannes Salmonssons tur, räddning Dominik Furch.

Örebros tredje straffskytt var Mathias Bromé, som likt Stoa gjorde vad han skulle. Mål av Bromé, och därmed fick Örebro med sig tvåpoängaren hem efter en lång match.

Matchens bästa

Dominik Furch – Är i vanlig ordning stabil. Har spelat en ruggig massa matcher hela säsongen, och nu är det tätt i spelschemat. Tjecken levererar trots det gång på gång. Räddade några bra lägen de gånger Oskarshamn fick till det med sina målchanser.

Ryan Stoa – Viktigt att amerikanen fick näta. Det har varit lite av en snackis kring förstakedjan, att det efterlysts mer poäng därifrån. Stoa var mållös i åtta matcher, och fick nu äntligen smälla till igen. Kuriöst nog var det mot Oskarshamn han gjorde mål senast, på hemmaplan i mitten av februari.

Lukas Pilö – Den unge Örebrobacken tar för sig i den här matchen. Pilö spelar lugnt och säkert i egen zon. Kommer till lägen, och ser ut att ha tagit ett kliv eller två framåt i sin utveckling.

Matchens viktigaste

Det har på senare tid blivit en del insläppta mål i numerärt underläge. Och några utvisningar drog man på sig under tisdagen också, fyra stycken. Däremot gjorde man jobbet i boxplay, och dödade utvisningarna istället för att låta sig stjälpas av dom.

Matchens efterlängtade

Det var inte bara viktiga poäng på spel för tabellägets skull den här kvällen i Oskarshamn. I och med segern bröt Örebro Hockey också sin tuffa bortasvit, där man inför tisdagen förlorat hela sex bortamatcher i rad. Nu kan man lägga den till handlingarna, och tur är väl det. Nästa gång man spelar borta är det mot det riktigt tuffa motståndet Luleå.

Matchfakta

IK Oskarshamn – Örebro Hockey 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (7.07) Ryan Stoa (Mathias Bromé, Sakari Salminen).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1–1 (19.59) Henrik Nilsson (Rickard Palmberg, Johannes Salmonsson).

Fjärde perioden: –

Skott: 25–32 (6–15, 10–7, 8–8, 1–2)

Utvisningar, IKO: 5x2. ÖHK: 4x2.

Publik: 2843.

Domare: Pehr Claesson, Richard Magnusson.