Örebro Hockey tappade ledningen och chansen att sätta press i kvartsfinalkampen – föll borta mot Luleå

Eftersom Djurgården samtidigt förlorade borta mot Färjestad hade Örebro Hockey ett jätteläge att knappa in i kampen om sista slutspelsplatsen när Jordan Boucher satte 2–1 i inledningen av tredje perioden borta mot Luleå på lördagen.

Men Jesper Sellgren kvitterade en puck under högerarmen på Dominik Furch, ett rätt billigt mål som målvakten – som vid flera andra tillfällen höll kvar Örebro i matchen med tunga räddningar – nog borde ha tagit. Och väl där satte Jonas Berglund snyggt 3–2 efter att först ha släppt pucken bakom ryggen till Konstantin Komarek och sedan fått tillbaka den i slottet.

Tre poäng upp till Djurgården på sista kvartsfinalplatsen blev därmed fem, med sex kvar att spela om.

Matchen i övrigt? Jo, första perioden var beigeare än ett par chinos, med tre skott och lika många avblåsningar första tio minuterna. När Lukas Pilö med fem minuter kvar åkte ut för felaktig handstoppning av pucken tryckte backen Nils Lundkvist dock in 1–0-målet i powerplay.

I andra kom Örebro ut betydligt starkare och vaskade fram ett gäng lägen innan Ryan Stoa satte kvitteringen. Jonathan Andersson tog ett tungt backskott, och Joel Lassinanttis retur blev liggande framför öppet mål, där amerikanen kunde peta in sitt 16:e mål för säsongen och gå upp i intern skytteligaledning.

Och fem minuter in i tredje provade Glenn Gustafsson avslut efter tekning i offensiv zon, och returen gick ut till Jordan Boucher som tryckte in 2–1-pucken. I åtta minuter såg det ut att räcka för tre poäng, men sedan vände Luleå alltså tillbaka.

Örebro avslutar grundserien med hemmamatch mot Leksand på tisdag och bortamatch mot Brynäs på torsdag.

Återvändaren

Allt snack inför matchen handlade om Robin Kovacs comeback i Norrbotten, knappt två månader efter att han lämnade Luleå för Örebro under uppmärksammade former. Men trots att Kovacs såg supersugen fick han lämna isen utan att ha satt något större avtryck.

Brutna sviten

Örebro Hockey hade bara vunnit en andraperiod på tio senaste matcherna, men lyckades faktiskt ta hem den andra akten med 1–0 borta mot serieledaren. I slutändan räckte det dock bara till en poäng.

Topp tre, Örebro

1. Jordan Boucher

Ville extremt mycket, och bidrog med massor i offensiven – bland annat sex skott på mål och det matchavgörande målet. Kunde gjort fler, var riktigt förbannad på sig själv när han brände en hundraprocentig retur i andra perioden.

2. Jonathan Andersson

Spelade nästan 20 minuter, dödade tid i boxplay och tog för sig offensivt. Hans tunga skott låg bakom 1–1-målet. Var inne även på Bouchers mål, men inte på något bakåt.

3. Dominik Furch

Hade varit etta om det inte varit för 2-2-målet, som lite billigt slant in under klubbhandsarmen. 30 räddningar den här kvällen, och flera riktigt svettiga. Släppte bara in fyr mål på 185 minuter ishockey den här veckan, ett grymt facit.

Matchfakta

Luleå–Örebro Hockey 3–2 (1–0, 0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (16.09) Nils Lundkvist (Konstantin Komarek, Erik Gustafsson) i spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (8.48) Ryan Stoa (Jonathan Andersson, Sakari Salminen).

Tredje perioden: 1–2 (4.55) Jordan Boucher (Gustav Backström, Christopher Mastomäki), 2–2 (12.50) Jesper Sellgren (Petter Emanuelsson, Filip Hållander).

Skott: 33–28 (8–6, 13–10, 10–12, 2–0).

Utvisningar, Luleå: 2x2. Örebro: 4x2.

Domare: Wolmer Edqvist, Grums/Christoffer Holm, Bro.

Publik: 5 289.

Luleå

Målvakter: Joel Lassinantti (David Rautio).

Backar: Nils Lundkvist, Erik Gustafsson – Jesper Sellgren, Daniel Sondell – Oscar Engsund, Yohann Auvitu – Joonas Jalvanti.

Kedjor: Filip Hållander, Jack Connolly, Petter Emanuelsson – Isac Brännström, Juhani Tyrväinen, Carl Mattsson – Konstantin Komarek, Arttu Ilomäki, Niklas Olausson – Pontus Själin, Jonas Berglund, Karl Fabricius.

Örebro Hockey

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backar: Gustav Backström, Jonathan Andersson – Stefan Warg, Rasmus Rissanen – Aaron Irving, Robin Salo – Lukas Pilö.

Kedjor: Jordan Boucher, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Mathias Bromé, Ryan Stoa, Sakari Salminen – Robin Kovacs, Daniel Muzito-Bagenda, Shane Harper – Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Marcus Weinstock.

Avbytare: Max Lindholm (forward).