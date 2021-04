Örebro Hockey testar nya slutspelskedjor mot Färjestad: ”Tror stenhårt på den här uppställningen”

Robin Kovacs kliver upp i förstakedjan med Borna Rendulic och Rodrigo Abols. Joonas Rask tar Kovacs plats i andrakedjan. Och Daniel Muzito-Bagenda flyttar hela vägen ned i tredjekedjan.

Så ändrar Örebro Hockeys från 3–2-segern mot Malmö i söndags till påskaftonsmatinén mot Färjestad.

Kosmetiska skillnader? Inte alls. I stället döljer sig ett helt nytt tänk i de nya kedjorna. Det är slutspels-Örebro som ska få ett genrep i den sista grundseriematch.

– Om man kan se det som ett test? Det tycker jag absolut. Det blir spännande att se vad vi kan göra, jag tror stenhårt på den här uppställningen. Det är inte säkert att de här förändringarna kuggar i direkt, och då är det bra att ha en generalrepetition inför playoff, säger tränaren Niklas Eriksson och förklarar hur han tänker kring de nya linorna:

– I seriespelet har vi försökt vara lite bredare. Nu försöker vi få ett lag som är så bra balanserat som möjligt för slutspelet, och det innebär att rollerna blir ännu tydligare. Nu vill vi ha mer spets i någon kedja och mer defensiv styrka i någon annan. Det handlar också om att kunna matcha bort motståndarna kedjor.

Örebro säkrade kvartsfinalplatsen när Frölunda förlorade i måndags, men först efter lördagens match kommer det utkristalliseras om det blir tabelltrean Leksand eller fyran Skellefteå som väntar i den bästa av sju-serie som inleds nästa söndag. Örebro har allt i egna händer – vid seger mot Färjestad blir det Skellefteå, vid förlust Leksand.

Flera av spelarna har sagt att Skellefteå passar Örebro bättre spelmässigt, men Eriksson ser också fler aspekter i frågan.

– Att vi ska spela bäst av sju förändrar hela tankesättet. Jag håller med spelarna i det de säger, men man ska också komma ihåg att Skellefteå har den historien och den erfarenheten som de har medan Leksand inte alls har samma erfarenhet, säger Eriksson och pekar på det faktum att Leksand inte varit i SM-kvartsfinal sedan 2003 medan Skellefteå spelat 13 raka och varit i final sju gånger senaste tio åren.

– Men oavsett vilka vi får möta så har vi allt att vinna i den matchserien. Tittar man på andra halvan av serien så är det de två bästa lagen, kanske tillsammans med Växjö. Men vi vet ändå vad vi gjort under säsongen, vi har plusstatistik på båda lagen och har en bra känsla mot båda. För mig spelar det ingen större roll vilka vi får möta.

Eriksson betonar att det under sista veckan inför slutspelet blir lika viktigt att hålla självförtroendet uppe som att hitta rätt i träningsbelastningen inför det tuffa spelschemat som väntar.

– Vi kommer försöka ha ett upplägg där vi försöker vara så fräscha som möjligt när vi går in och i slutspelet eftersom vi vet att det blir fyra matcher på fem dagar direkt, oavsett. Vi pratar mycket med fystränarna om hur vi ska träffa rätt där, och det tror jag att vi kommer göra. Men att ta med en bra känsla in i slutspelet är också jäkligt viktigt. Jag tycker att det handlar mycket om det, att driva upp ett självförtroende, att vi komma in och tror att vi kan göra det. Jag tycker att vi har det, när jag pratar med grabbarna så är de eniga med oss om att vi kan slå vilket lag som helst.

Matchguide

Inför Örebro–Färjestad

Vad: SHL, 52:a och sista omgången.

När: Påskafton 15.15.

Var: Behrn arena.

Följ matchen: Rapportering på na.se och Hockeypuls.

Tabellen: Örebro har säkrat kvartsfinalplats och går in i slutspelet nästa söndag. Blir det seger mot Färjestad väntar Skellefteå där, förlorar Örebro blir det i stället Leksand i kvarten.

Läget i Örebro: Glenn Gustafsson borta resten av säsongen på grund av en fraktur i fotleden. Övriga tillgängliga.

Läget i Färjestad: Kommer tvingas spela åttondelsfinal mot Malmö eller Djurgården nästa vecka, ett misslyckande för klubben. Assisterande tränarna Peter Popovic och Gereon Dahlgren fick gå i tisdags och ersattes av Thomas Rhodin och Pelle Prestberg. De två dagarna därpå förlorade Färjestad först hemma mot Malmö och bortaslog sedan Brynäs.

Preliminärt lag

Målvakter: Jhonas Enroth/Jonas Arntzen.

Backpar: Nick Ebert, Gustav Backström – Stefan Warg, Robin Salo – Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen. Sjundeback: Jonathan Andersson.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Robin Kovacs – Joonas Rask, Robert Leino, Emil Larsson – Oliver Eklind, Ludvig Rensfeldt, Daniel Muzito-Bagenda – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Elias Ekström. Extraforward: Filip Barklund.