Örebro Hockey topp 30 – plats 15: ”En stor profil som satte Örebro på kartan”

NOTERA ATT: Rankningen är baserad dels på kvalitet, men också betydelse för laget. Det behöver med andra ord inte nödvändigtvis handla om de 30 bästa hockeyspelarna. Varje spelare måste ha gjort minst tio matcher i Örebrotröjan för att kunna komma med på listan.

Tog klivet över till Europa 2010 för spel med Leksand i hockeyallsvenskan. Gjorde bra ifrån sig där med 30 poäng på 36 matcher. Blev dock inte kvar i dalalaget, däremot i hockeyallsvenskan. För 2011 blev han Örebros stjärnvärvning inför klubbens tredje år i näst högsta serien.

Jared Aulin gjorde dundersuccé inledningsvis och blev Örebrofansens store favorit. Spektakulär spelare med fin teknik och öste in poäng. 58 på 49 matcher första året vilket han vann interna poängligan med.

Vid sidan om blev han en stor profil och hade fin relation med fansen där han gång på gång uttryckte sin kärlek till dem. En kärlek som var ömsesidig.

Nådde 50 poäng även andra året i hockeyallsvenskan men skadade sig i slutet av säsongen och var aldrig med när laget tog klivet upp i SHL.

Producerade hyggligt i SHL men nådde inga högre höjder och i slutet av sin sista säsong, 2015, var han stundtals petad.

Drog vidare till Rapperswil i Schweiz men har fortsatt hålla kontakten med Örebro och fansen inte minst. Den gångna säsongen avslutade han i tyska Straubing. Har ännu inte gjort klart med ny klubb inför kommande säsong. Kanske är karriären på väg mot sitt slut?

Juryns motivering: Tog Örebro och hela hockeyallsvenskan med storm inledningsvis. En stor profil som hjälpte till att sätta Örebro på kartan, inte bara genom hockeyspelandet utan också genom sitt sätt att vara utanför isen. Ruggigt vass under sina två första säsonger. Det som drar ner lite är att han under egentligen alla år mattades av ju längre säsongen gick. Under första året försvann han nästan i kvalserien när Örebro misslyckades. Allt som allt en superprofil som betydde mycket för klubben under sina fyra säsonger här.