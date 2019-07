Örebro Hockey topp 30 – plats 17: ”Blev något av en mytologisk gestalt”

NOTERA ATT: Rankningen är baserad dels på kvalitet, men också betydelse för laget. Det behöver med andra ord inte nödvändigtvis handla om de 30 bästa hockeyspelarna. Varje spelare måste ha gjort minst tio matcher i Örebrotröjan för att kunna komma med på listan.

Jere Sallinen blev något av en mytologisk gestalt i Örebro Hockey-kretsar efter att han kommit in med kort varsel och räddat klubbens SHL-kontrakt med tio poäng, varav sex mål, på 16 matcher våren 2014 – och sedan försvunnit lika snabbt.

Efter två år för Jokerit i KHL och ett med Edmonton Oilers farmarlag Bakersfield Condors var han dock tillbaka, och efter att ha gått in och tagit ett jätteansvar i gruppen fick han mitt under säsongen överta lagkaptens-C:t från Viktor Ekboms bröst. 45 poäng på 103 matcher blev det under den andra sejouren i Örebro, ändå var känslan att det aldrig riktig lossnade för finländaren. Handlederna och vinnarskallen borde kunna generera mer resultat, även på SHL-nivå.

Auran Sallinen skaffade sig under första sejouren i klubben hade gått förlorad när han lämnade i våras, och kanske är det få som kommer att sakna honom. Men visst, det är en stor potential som försvinner, och han är trots allt bara 28 år gammal, trots all rutin.

Och kanske var det början på något större när han var med och tog VM-guld med Finland i våras? Nästa år spelar han hur som helst med HIFK hemma i finska ligan.

Juryns motivering: Jere Sallinen var med och räddade kvar Örebro Hockey i SHL våren 2014, och kom sedan tillbaka och blev lagkapten 2017–2019. Han gjorde mycket bra i klubben, inte minst som ledare under stormiga tider när kontrakt skulle räddas, men känslan är ändå att den spelmässiga potentialen var mycket större än det han fick ut.