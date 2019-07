Örebro Hockey topp 30 – plats 4: ”Största askungesagan sedan Derek Ryan – sköt sig hela vägen till NHL”

NOTERA ATT: Rankningen är baserad dels på kvalitet, men också betydelse för laget. Det behöver med andra ord inte nödvändigtvis handla om de 30 bästa hockeyspelarna. Varje spelare måste ha gjort minst tio matcher i Örebrotröjan för att kunna komma med på listan.

Nick Ebert är, med facit i hand, den största askungesagan i Örebro Hockey sedan Derek Ryans. Han skulle snart fylla 24 när han värvades för att rädda klubben kvar i SHL precis innan transferfönstret slog igen vårvintern 2018 – och efter den där första månaden belönades han med ett nytt kontrakt som han tackade och tog emot. Och under den första hela SHL-säsongen fick han fullt utrymme för sitt mäktiga skott.

För det är framför allt backens tunga skott som fastnat på näthinnan.

Smack – smack – smack!! 14 mål på 58 matcher är toppklass av en back – och många av de 33 assisten bestod i tunga slagskott som styrdes in av spelare framför mål. Det var inget snack om att han skulle välja till årets mest värdefulle Örebrospelare av supportrarna.

Ebert vann interna poängligan 2018/19 trots att han alltså är back – och var därtill fyra i SHL:s powerplaypoängliga med sex mål och elva assist på 49 matcher. Han var en av spelarna som bar Örebro Hockey från nedflyttningsplats i januari till sensationellt SM-slutspel i mars, och lassade i slutet av grundserien in konstant in 20, 21, 22 minuters istid per match. Och han upphörde aldrig att ta skott. Efter skott. Efter skott. Totalt 373 stycken under säsongen 2018/19, varav 152 träffade mål (näst bäst i Örebro var Kristian Näkyvä med 260/105).

Drygt ett år efter att amerikanen anslutit från KHL-laget Slovan Bratislava hade han skjutit sig hela vägen till Ottawa Senators – och sju år efter att han draftades av Los Angeles Kings men aldrig var nära att få chansen i världens bästa liga väntar nu NHL runt hörnet. Det kommer smälla även där.

Juryns motivering: Det tunga skottet tog Nick Ebert till NHL – efter en säsong där han vann den interna skytteligan i Örebro Hockey med elva mål och 22 assist på 49 grundseriematcher. En rätt otrolig prestation av en back i ett lag som nästan hela säsongen harvade i botten av tabellen. För att kliva upp på pallen i den här rankningen hade det krävts ännu lite mer stringens i försvarsspelet: Att Ebert var inne på flest mål bakåt, i fem mot fem-spelet, av alla Örebrospelare under säsongen går inte bra att förklara bort genom den stora speltiden.