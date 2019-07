Örebro Hockey topp 30 – plats 8: ”Från målspruta till grovjobbare – kommer alltid vara en stor del av historien”

NOTERA ATT: Rankningen är baserad dels på kvalitet, men också betydelse för laget. Det behöver med andra ord inte nödvändigtvis handla om de 30 bästa hockeyspelarna. Varje spelare måste ha gjort minst tio matcher i Örebrotröjan för att kunna komma med på listan.

Det vore ju trist om någon kom ihåg Johan Wiklander för den sista säsongen, när han inte riktigt tog plats i SHL-laget längre, blev utlånad till Bik Karlskoga men fick komma tillbaka och spela match nummer 400 och strax därefter också den sista, den 10 mars 2018.

För oj så mycket ”JW", eller ”Johan Sjödell Wiklander” som han fortfarande hette när han värvades från Oskarshamn som 29-åring 2009 (efter att dessförinnan ha verkat vara på väg att trappa ned karriären med spel i Österrike och Italien), hann bidra med under sina sju första säsonger och si sådär 370 första matcher i Örebrotröjan.

Oftast i en fruktad kedja med Conny Strömberg och Henrik Löwdahl smällde Wiklander in 64 poäng redan första vintern, följde upp med 58 den andra och skickade in 44 när laget äntligen gick upp i högsta serien 2012/13. Av de där poängen var 91 mål, varav 68 i grundserien. Ingen annan gjorde så många under de tre åren (att Jens Bergenström och Johan Ryno ligger tvåa och trea på listan, med 63 respektive 57, säger ju det mesta). Snackar vi poäng var bara lagkompisarna Conny Strömberg och Jared Aulin värre.

Väl uppe i SHL fortsatte Wiklander att skriva historia genom att sätta den avgörande straffen i premiären borta mot Färjestad – som gav Örebro Hockeys första SHL-seger genom alla tider. Men gradvis blev ”JW” tvungen att förändra sitt spel till den högre serien, där han inte på samma sätt som i allsvenskan tilläts dominera och stänka in poäng, och sista åren hade han mer speltid i boxplay än i powerplay. Otroligt nyttig, även där. Och utanför isen var Wiklander alltid en av de största profilerna, både i omklädningsrummet och i media. Ständigt med glimten i ögat och några väl valda ord på tungan.

När det inte blev någon fortsättning i Örebro efter 2018 fiskade Wiklander efter erbjudanden från utlandet, men inget nog intressant dök upp och karriären tog slut.

Juryns motivering: Trots att Johan Wiklander hade hunnit fylla 29 år innan han gjorde sin första match för Örebro Hockey hann han göra åtta säsonger och bli en riktig kultlirare. Från målspruta år efter år i hockeyallsvenskan till grovjobbare och kulturbärare i SHL. ”JW” kommer alltid vara en stor del av Örebro Hockeys historia.