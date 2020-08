Örebro Hockey-tränaren efter Rendulic kanonmål: ”Bland det värsta man sett – då har jag ändå spelat med Brett Hull och Al MacInnis”

Det blev till försäsongens andra seger på de tre inledande träningsmatcherna, när Örebro Hockey tog emot Leksand och vann med 2–1.

– Jag tycker att det var en typisk försäsongsmatch, och det kändes som att det tog lite tid innan vi kom igång i den första perioden, säger den assisterande tränaren Christer Olsson till NA efter slutsignalen.

– Sen har vi bra kontroll på matchen. Vi har ett bra självförtroende i gruppen, och sista tio i andra perioden maler vi på och kan mer eller mindre parkera i tredje. Vi får kolla på vad det är vi gör då, och förmedla till killarna att det är så vi vill att det ska se ut. En ganska så gedigen insats.

Under matchens första powerplay tog Örebro ledningen genom nyförvärvet Borna Rendulic. Detta med ett otagbart skott, efter ett fint förarbete av Robin Salo och Robert Leino. Målet blev kroatens första i den röda tröjan.

Örebro utökade ledningen tidigt i den andra perioden. Efter en och en halv minuts spel var Oliver Eklind framme tryckte in returen på ett skott av Robin Kovacs.

Vi såg när han blev aktuell för oss att han sitter på en bomb. Vi har sett på träningarna att hans skott är bland det värsta man sett någonsin

Även om matchen i stort tillhörde Örebro, skulle Leksand få in en reducering. Nils Åman tog sig fram på högerkanten i den tredje perioden, och spelade in till Mattias Ritola som satte in 2–1.

Stundals menar Christer Olsson att det var lite för omständigt.

– Om våra backar är på väg framåt i banan med pucken så vänder vi om, och så börjar vi spela till nästa back och så börjar han vända om. Då blir det svårt för våra forwards att få någon direkt signal på vad som är på väg att hända härnäst.

– När det ser bättre ut kommer backen snabbt ner bakom pucken och pang, spelar till första forward. Då vet de andra forwardsen vad som händer i nästa sekvens. Vänder man bara hem, hem och hem blir det svårt som forwards att veta var man ska åka någonstans.

Debutmål för Borna Rendulic idag, vad säger du om honom?

– Jätteroligt. Vi såg när han blev aktuell för oss att han sitter på en bomb. Vi har sett på träningarna att hans skott är bland det värsta man sett någonsin – då har jag ändå spelat med Brett Hull och Al MacInnis. Så han har ett fruktansvärt skott, och det var kul att han fick bomba in den där. Det känns bra.

Forwarden Emil Larsson lämnade matchen efter en kollidering i den första perioden.

– Jag tror att han har en lårkaka. Det är nog inget allvarligare än så, säger Olsson.

Matchfakta

Första perioden: 1–0 (09.00) Borna Rendulic (Robert Leino, Robin Salo), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–0 (01.30) Oliver Eklind (Robin Kovacs, Max Lindholm), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–1 (06.12) Mattias Ritola (Nils Åman).

Domare: Wolmer Edqvist och Christoffer Holm.

Publik: –

Örebro Hockey

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth).

Backpar: Jonathan Andersson, Rasmus Rissanen – Lukas Pilö, Robin Salo – Stefan Warg, Gustav Backström. Sjundeback: Filip Forsmark.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Oliver Eklind – Max Lindholm, Robert Leino, Robin Kovacs – Daniel Muzito-Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Emil Larsson – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson. Extraforward: Elias Ekström.

Leksand

Målvakter: Axel Brage (Janne Juvonen).

Backpar: Matt Caito, Jonas Ahnelöv – August Berg, Johan Fransson – Patrik Norén, Daniel Gunnarsson – Lucas Nordsäter, Calle Själin.

Kedjor: Isak Rosén, Patrik Zackrisson, Emil Heineman – Daniel Olsson-Trkulja, Nils Åman, Mattias Ritola – Oskar Lang, Otto Paajanen, André Hult – Fredrik Forsberg, Jon Knuts, Martin Karlsson.