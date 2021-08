Örebro Hockey vann mot Färjestad – ovane målskytten avgjorde: ”Vill inte slösa målen nu”

Det var en stökig match mellan Örebro Hockey och Färjestad. Gästerna satte trycket redan från matchstart och gick upp i en tidig tvåmålsledning.

– Man märker att pucken inte är spelarnas bästa vän. Ju längre matchen går desto mer kommer man in i grejerna. Alltid tungt att dra igång men skönt att få en genomkörare. Efter första matchen kommer man i grejerna mer och mer så det är alltid skönt att få den gjord, säger segerskytten Gustav Backström.

Blandat med målchanser i massor var det också en match som var präglad av kamp. Längs sarger och i hörnen var det ingen nåd utan det small ordentligt. Det blev till och med lite grinigt i vissa situationer. Gustav Backström var allt som oftast inblandad.

– Man försöker komma in i spelet via att vara fysisk, börja med närkamperna och komma in i spelet utan puck. Sedan får man låta det andra komma. Det gäller att ta sig in i matchen och grejerna på ett bra sätt. Det är så man får börja.

Den defensive backen som nu är 26 år gammal gjorde ett mål i fjolårets grundserie. Det blev även ett mål i slutspelet mot Leksand.

Nu är han redan uppe i säsongens första mål.

– Jag sa det att det var inte jag som var på den för jag har bara en två per säsong så jag vill inte slösa målen nu. Men jag får väl ta den att det var jag som gjorde målet. Det är kul att kunna göra mål.

Målet var inget typiskt backmål där det kom en slägga från blå. Istället var det mitt framför näsan på Färjestads målvakt Henrik Haukeland som han kunde peta in den.

– Det är något jag har försökt jobba på en längre tid att kunna bidra mer i det offensiva spelet också. Det känns som att jag har min trygghet i det defensiva och jag vill gärna utveckla det offensiva spelet. Jag har övat på träningar att följa med upp i anfallen och inte bara tänka defensivt. Våga ta med pucken långt fram, säger han och fortsätter:

– Det är något vi har jobbat med nu i början av säsongen och vi hoppas kunna fortsätta och få med det där tänket in i serien.

Matchfakta:

Första perioden: 1–0 (03.39) Joakim Nygård (Mikael Wikstrand). 2–0 (04.49) Gustav Rydahl. 2–1 (06.53) Rasmus Rissanen. 2–2 (16.22) Robin Kovacs (Robert Leino). 2–3 (17.28) Oliver Eklind (Elias Ekström).

Andra perioden: 3–3 (15.29) Marcus Nilsson (Gustav Rydahl, Jesse Virtanen), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–4 (05.00) Gustav Backström.

Skott: 34–38 (8–17, 11–13, 15–8).

Utvisningar: FBK 3x2. ÖHK 2x2.

Domare: Marcus Linde, Richard Magnusson.

Publik: 1188.

Färjestad

Målvakter: Henrik Haukeland (Jesper Eliasson).

Backpar: Jesse Virtanen, Mattias Göransson – Joel Nystörm, Mikael Wikstrand – Albert Johansson, Adam Ginning. Extraforward: Anton Berglund.

Kedjor: Joakim Nygård, Jacob De La Rose, Daniel Viksten – Victor Ejdsell, Linus Johansson, Per Åslund – Michael Lindqvist, Gustav Rydahl, Marcus Nilsson – Pontus Widerström, Martin Johansson, Carl Jakobsson. Extraforward: Oscar Lawner.

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen – Stefan Warg, Marcus Hardegård – Simon Forsmark, Gustav Backström.

Kedjor: Linus Öberg, Jani Lajunen, Joel Mustonen – Robin Kovacs, Robert Leino, Emil Larsson – Juuso Puustinen, Milton Oscarson, Miikka Salomäki – Elias Ekström, Christopher Mastomäki, Oliver Eklind – Filip Barklund.