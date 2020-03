Örebro Hockeys initiativ i krisen: "Vi erbjuder människor i riskgrupp gratis lunchlådor"

Är du i riskgruppen, över 70 år, bor i Örebro och har svårt att få hjälp med att handla mat? Slå en signal till Örebro Hockey, så kan du få gratis lunch hemkörd till dörren.

Klubbens erbjudande gäller omgående, med första leverans redan på tisdag.

– Det är otäckt det som händer, ingen vet hur det ser ut om en vecka eller längre fram. Det jag är orolig för är att vi använt smittrisken i så hög grad att det kanske påverkar hela samhället. Det finns risk att vi förstör för generationer framåt, med yngre som blir av med jobben, företag som slås omkull som egentligen är friska, säger Mikael Johansson, som en bakgrund till att hockeyklubben där han är vd nu tar ett initiativ för att hjälpa.

Idén är enkel. Klubben köper i första steget matlådor, levererar via bilpool – ett jobb tänkt för spelare och tränare – till människor i Örebro som finns i coronasmittans riskgrupper och är i behov av hjälp.

Örebro Hockey garanterar alltså hemkörda lunchlådor för 50 personer i stan fem dagar i veckan under två månader. Vårt att påpeka är att det inte är en "prenumeration" för två månader, utan en ny giv vecka för vecka.

– Vi vet inte alls hur stort behovet är, men uppmanar alla som är berörda och intresserade att ringa. Vi garanterar 50 personer varje vecka fem matlådor, och är det fler som hör av sig får vi göra ett urval efter behov.

Om det visar sig att intresset, behovet, överträffar klubbens egna möjligheter?

– Det är ett initiativ som vi hoppas ska växa, genom att andra som vill och har möjlighet att hjälpa till hakar på. Företag, privatpersoner, alla som vill och kan bidra. Och jag tror att det finns många därute som gärna vill hjälpa till i den här situationen, men inte riktigt vet hur. De är välkomna att höra av sig.

Mikael Johansson ser en dubbel vinst att göra för samhället.

En är att hjälpa till att förhindra smittspridningen genom att människor i riskgrupper inte behöver ge sig ut och handla. Hålla sig hemma, så som rekommenderas från myndigheterna.

En annan är att stötta en bransch som är hårt drabbad av att folk inte vågar sig ut – restaurangerna.

– Restaurangbranschen blöder. I ett första läge bjuder vi in restauranger som finns i vårt partnernätverk. Men det kan bli fler om det spinner vidare. Det finns också ett behov av hjälp för människor i riskgruppen. Med det här initiativet kan vi hjälpa båda. Vår blir roll är att agera mellanhand.

Vem ska betala?

– Vi står själva för kostnaderna initialt, för 250 matlådor i veckan över två månader. Vi vill gå först för att få fart i det. Förhoppningen är att väcka intresse hos fler, företagare eller privat, att ställa upp med tid och resurser för att projektet ska växa och fler kan få hjälp.

Intresset från sponsorer och mottagare blir avgörande för om klubbens initiativ kan öka i omfång.

– Om projektet ska växa kräver det att flera hjälper till. Jag vill betona att du inte behöver vara samarbetspartner till Örebro Hockey tidigare, alla som vill och kan bidra är välkomna att höra av sig. Med fler som är med och betalar och hjälper till, desto fler i riskgruppen kan vi nå ut till.

Mikael Johansson spinner vidare på tanken.

– Det vore ju roligt om fler klubbar, varför inte i SHL, tar upp den här idén på sina orter. Och om andra föreningar i Örebro också hakar på, och ordnar sina egna distributionsvägar.

Hur kommer det gå till rent praktiskt?

– Vi köper luncher, take away, och levererar fem lådor i taget per person, som ska täcka fem dagar. Kör alltså ut en dag i veckan. Våra bilar hämtar hos restaurangerna och lämnar mat till människor som anmält behov. Det är inte svårare än så.

Fem bilar, två personer i varje. Och här kommer spelartruppen att delta?

– Ja, så blir det. Jag räknar med att både spelare och tränare ska vara med, säger Mikael Johansson.

Någon frågar sig möjligen vad vinner Örebro Hockey på det här?

– Vi har en viktig roll i samhället, och vi vill inte bara sitta och titta på genom den här krisen. Det man kan se som en vinst är att vi som klubb är tydliga med att vi vill ta ett konkret ansvar, vilket kan stärka vår roll i Örebro.

Fakta

Om du vill anmäla dig eller någon du känner som är över 70 år och bor i Örebro för möjligheten att få gratis lunchlådor hemkörda: Ring 019-130030 (Örebro Hockeys kansli).

Om du som företagare vill veta mer, vara med och hjälpa till som sponsor eller på annat vis. Kontakta Jonas Almqvist: 076-0508321, eller via epost: [email protected]