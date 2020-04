Örebro Hockeys ordförande om coronaläget: "Vi får kanske hålla tillbaka lite på det sista spenderandet"

Örebro Hockey hade en sportsligt framgångsrik säsong, innan det hastigt kraschade i spåren av coronapandemin. Samhället är nu mitt uppe i en kris.

– Det är oroliga tider, och vi vet inte vad de innebär. Det är väldigt svårt att förstå exakt vad som kommer att hända. Vi jobbar väldigt hårt med olika scenarior. Vi har gått in med korttidspermitteringar, vi har frekventa styrelsemöten för att förstå hur utvecklingen ser ut på kort sikt. Sedan är det jättesvårt att sia om hur det ser ut i höst.

– Men som i alla företag måste man jobba med olika scenarion och ha en handlingsberedskap.

En tydlig skillnad mellan ett vanligt företag och ett som Örebro Hockey är det stora engagemanget från supportrar, som vill veta vad som händer hela tiden.

Nu presenterades Emil Larsson som första nyförvärv, men annars har det varit väldigt lugnt. Och supportrarna undrar vad som händer, inte minst i ljuset av att många andra klubbar förstärker betydligt offensivare.

Ska ni spara er ur krisen?

– Man måste bli mer försiktig när osäkerheten är så stor. Man väger olika alternativ och har en handlingsberedskap. Att inte göra någonting är inte ett alternativ. Det finns ett antal spakar som vi är beredda att dra i, allt beror på intäkterna. Vi har ett fantastiskt stöd i regionen av våra företagspartners, men hur kommer det att gå för dem. Jag hoppas ju innerligt att alla kommer igenom den här krisen, men jag har också full respekt för att det kanske inte är att sponsra Örebro Hockey som står högst på agendan för alla våra partners. Det är tuffa tider.

Men mer konkret, hur ska man bete sig nu. Sportchef och GM behöver en budget. Man vet att de här spelarna står under kontrakt, de här luckorna behöver fyllas?

– Det är som du säger, vi har ett antal spelare under kontrakt, och vi behöver också få in ett antal viktiga pusselbitar. Det är givetvis så att vi har en budget, det här är riktlinjerna till sportchef och GM. Det var klart innan coronan slog till, och ligger som grund. Nu är det så att vi kanske får gå in med lite mer försiktighet, hålla tillbaka lite på det sista spenderandet innan vi vet mer vad som händer.

– Vi har ett i bästa fall, ett scenario i värsta fall, och ett som ligger mitt emellan och är det troligaste. Som vilket företag som helst. Därför också de täta styrelsemötena, så att vd kan uppdatera löpande om hur det ser ut. Det är att leva i nuet.

Hur ser du på spannet mellan "i bästa och värsta fall". Hur brett är det diket?

– Oerhört svårt att säga, men jag tror att man får se att i bästa fallet kontra det värsta så pratar vi definitivt om tvåsiffrig skillnad i procent beträffande intäkterna. Det är jag övertygad om. Men det är väldigt svåra uppskattningar.

Klubben sitter inte på rumpan och väntar ut krisen. Försöker hjälpa till med ett lunchinitiativ, delar ut lunchlådor till människor i Örebro som inte bör eller kan gå till affären.

– Det finns flera syften i det. Det viktigaste givetvis att hjälpa dem i samhället som har det svårast. Sedan hoppas man också att det är uppskattat, att vi ses som en god samhällsbärare. Det är något vi vill göra mer av. Vi vill ta ansvar för en social hållbarhet. Vara ett föredöme, göra bra saker.

Men i grund och botten finns Örebro Hockey för att spela hockey.

Du har jämfört med Färjestad tidigare, som sitter med runt 120 miljoner kronor på banken. Klubbar med mer pengar klarar sig bättre genom krisen?

– Alla får det jobbigt på sitt sätt, alla har sin egen referensram. Men det är klart att klubbar som sitter med ett stort eget kapital är mer uthålliga om man skulle behöva gå med förlust ett tag.

– Sedan får vi se vad som händer med licenskraven. Ska de ökade kraven på eget kapital appliceras som tänkt, eller behöver vi några mellanår? Det utreds just nu, och min personliga åsikt är att under extraordinära omständigheter som dem vi har nu så måste man tänka till, och ingen mår bra av att hälften av ligornas lag ska spela på dispens.

Återstår att se var allt landar.