Örebro kommun bör införa koldioxidbudget

Det har snart gått fyra år sedan Parisavtalet trädde i kraft och klockan tickar. Sverige har tillsammans med 193 andra länder kommit överens om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. För att uppnå detta måste samtliga utsläpp av växthusgaser minska kraftigt. Ju längre dagens beslutsfattare blundar för detta faktum, desto mer drastiska åtgärder kommer att krävas i framtiden. Vårt agerande under de närmaste tio åren är helt avgörande för om vi ska ha en chans att bromsa in klimatförändringarna.

I juni 2020 antog Örebro kommun ett ambitiöst program för hållbar utveckling. Där står det att hela kommunen år 2045 ska vara klimatneutral. Det betyder att kommunens nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll om 25 år. I hållbarhetsprogrammet står dock ingenting om hur detta ska åstadkommas. En koldioxidbudget är ett planeringsverktyg som används för just detta ändamål.

Den består av tre moment:

Steg 1. Beräkna den totala mängd koldioxid som kommunen högst får släppa ut om Parisavtalets mål ska uppnås.

Steg 2. Räkna om denna mängd till årliga utsläpp så att utsläppen om tjugofem år är noll.

Steg 3. Använd utsläppsstatistik för en löpande uppföljning.

Örebro kommun har förstås redan i dagsläget påbörjat åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Utan en koldioxidbudget är det emellertid svårt att veta om vidtagna åtgärder är tillräckliga. Många kommuner använder sig idag av en koldioxidbudget. Vid en undersökning som genomfördes år 2020 av Aktuell Hållbarhet uppgav 31 kommuner att de infört en koldioxidbudget och 62 kommuner uppgav att de påbörjat arbetet med att införa en sådan. Örebro kommun använder sig inte av någon koldioxidbudget idag. Med tanke på hållbarhetsprogrammet som nyligen har klubbats igenom finns det goda skäl att komplettera med en koldioxidbudget. Hur ska annars det långsiktiga målet omsättas till praktisk handling?

För klimatnätverket i Örebro

Jan Greve

Ida Persson