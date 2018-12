16-årige hjälten Nils Olof fick aldrig sin medalj: Räddade flickor i Svartån – avled i den fruktade farsoten

Överst på stenen finns också en medalj monterad med fram och baksida väl synlig. Medaljen och den imponerande gravvården är Carnegiestiftelsens belöning för ett hjältedåd får vi veta av inskriptionen. Så vad var det egentligen som hände? NA kontaktade Leif Hjalmarsson, lokalhistoriker och tidigare anställd inom kyrkogårdsförvaltningen, för att få svaren.

Leif har under åren skaffat sig gedigen kunskap om kyrkogårdar i Örebro med omnejd. Kunskap som han noga dokumenterat och som också finns tillgänglig på kyrkogårdsförvaltningens hemsida för den som vill veta mera. Det var under arbetet med att skriva ner samtliga gravinskriptioner på Södra kyrkogården, som hans intresse väcktes.

– Jag berättade om stenen för en granne som jobbat på Televerket, och han visste att det skrivits en uppsats om den här pojken. Jag fick en kopia, och det är verkligen en fantastisk historia, säger han.

I uppsatsen "Nils Olof Brusberg – telegrafstugans skyddsling", skriven för tio poäng i lokalhistoria vid högskolan i Örebro 1988, redogörs exakt för hela förloppet vid hjältedådet under en dramatisk händelse på Svartåns is våren 1918. Det är tack vare författaren Bengt Schön, pastor i Vasakyrkan avliden 2015, som historien om Nils Olof Brusberg finns bevarad för eftervärlden. Och här är den i korthet:

Nils Olof Brusberg föddes i Stockholm 1902. Föräldrarna var okända och han bodde de första åren hos fosterföräldrar i Saltsjöbaden. Men när Nils Olof var bara två år dog fosterfadern och den fattiga familjen hade inte längre möjlighet att ta hand om honom. Nils Olof hamnade först på barnhem utanför Stockholm och så småningom, vid nio års ålder, på barnhemmet Kristinedal utanför Åmål i Dalsland.

Kristinedals koloni för föräldralösa barn byggde på frivillig hjälpsamhet och finansierades av insamlade medel från bland annat föreningar och korporationer. Nils Olof får bo i "Telegrafens stuga" som stöds av Sveriges telegrafister med två kvinnliga eldsjälar, Elin Åberg och Mathla Larsson i Örebro, som drivande krafter.

Det var här vägen till Örebro öppnades för Nils Olof. Under de fem år han stannar på Kristinedal får han fina skolbetyg och anses som ett föredöme. Telegrafisterna i Örebro har högtflygande planer för honom och ser till att han får komma till Örebro för att bli lärling på Lindhska boktryckeriet.

– Han stapplade fram från absoluta botten, men har tur och träffar folk som stöttar honom. Han sköter sig väl, vill lära sig ett yrke och ser en framtid, ett ljus i tunneln, konstaterar Leif Hjalmarsson.

Så hände då det som gravstenen bär vittne om. Lördagen 16 mars 1918 är Nils Olof på väg till sitt arbete när han ser två flickor på väg över Svartåns is vid Frimurarholmen. Han tänker precis varna dem om att isen är för svag när olyckan är framme. Båda flickorna hamnar i vattnet, men Nils Olof griper snabbt in. Han klättrar över järnräcket och ålar ut på isen, greppar tag i ena flickans hand. Men isen brister även under Nils Olof. Han "måste retirera och skaffa nya tag, kastar sig på rygg och rullar sig upp".

Via ett nytt ställe där isen inte brustit gör han ett nytt försök och får upp flickan. Den andra flickan får hjälp av tillskyndande, men Nils Olof ligger kvar på isen och tar sig själv upp på fast mark först när båda flickorna är i säkerhet.

– Det har förekommit felaktiga uppgifter om att han skulle ha drunknat, eller dött av sviterna efter nerkylningen i det kalla vattnet, men det är inte sant. Nils Olof överlevde dramat och efteråt drog ett arbete igång att ge honom medalj för sin insats, berättar Leif Hjalmarsson.

Det är Nils Olofs skyddsfé, telegrafisten Elin Åberg som, i all hemlighet för att inte inge Nils Olof falska förhoppningar, skriver till Carnegiestiftelsen. Där finns över 30 olika dokument bevarade i ärendet, bland annat en utförlig levnadsteckning och en intervju med den unge hjälten. Där svarar han på frågan vad han skulle göra om han hade pengar. Jo, då skulle han gå på handelsskola.

Men Carnegiestiftelsens hantering är långsam. Fortfarande i oktober, över ett halvår efter händelsen, har inget hänt. I Elins intervju med Nils Olof daterad 10 oktober fortsätter hon samtalen om hans framtid.

Elin: - Du hade ju inte särskild håg för fortsatt läsning för två år sedan. Du var så glad och ivrig att börja på boktryckeriet.

Nils Olof: – Jag förstod inte det då, utan trodde att jag där skulle få läsa så mycket böcker.

Elin: – Nå men Nils, om det var så att du hade pengar, vilket du ju inte har, vad skulle du göra för din framtid?

Nils Olof: – Ja, då skulle jag gå igenom handelsskola, därifrån kan man få så bra platser på lager eller kontor.

Men Nils Olof hinner inte få något Carnegiepris. Den 28 oktober, bara 18 dagar efter intervjun, dör han liksom så många andra den här hösten i spanska sjukan. Priset får utdelas postumt. Av de 1000 kronor som var avsedda till handelsutbildning går mesta delen till begravning och gravsten, överskottet till "Telegrafens stuga".

– Det är sorgligt. Han var på väg uppåt och så händer det här. Spanska sjukan slog hårt mot alla samhällsklasser, hög som låg, ja ända in i kungahuset, säger Leif Hjalmarsson som syftar på prins Erik, Gustaf V och Victoria av Badens yngste son, som dog "spanskan" i september samma år.

Av begravningsbokföringen i Örebro framgår att ovanligt många dör andra halvåret 1918, och särskilt november sticker ut i Leif Hjalmarssons siffermaterial.

Så sluts berättelsen om Nils Olof Brusberg. Den bär ett sorgligt levnadsöde, men också en mänsklig paradox; hur gossen som blev hjälpt, hjälpte andra men ändå dukade under.

Att han som föräldralös ändå var älskad, och inte ensam bär också graven vittne om. Vid den stora stenens fot vilar även Elin Åberg och Mathla Larsson, hans båda skyddsféer vid Telegrafen i Örebro.

Fakta: Carnegiestiftelsen

► Den svenska Carnegiestiftelsen bildades år 1911 sedan den amerikanske stålmagnaten Andrew Carnegie gjort en donation på 230 000 dollar.

► Bakgrunden var en allvarlig gruvolycka utanför Pittsburgh då inte bara instängda gruvarbetare omkom utan även flera arbetskamrater, som försökte rädda sina instängda kamrater. Detta ledde till att Andrew Carnegie fick idén att inrätta ”hjältefonder” i USA och i ett antal europeiska länder, däribland Sverige. Carnegie ville uppmärksamma personer som, med fara för eget liv och vad som anses gå utöver vad plikten kräver, visat prov på mänsklig solidaritet.

► Under de första åren lämnades utöver belöningar till hjältar även bidrag till underhåll och utbildning. Numera endast ett diplom, ett guldur med inskription och en penningsumma.

► Under 1990 talet ändrades stadgarna så att stiftelsen, i andra hand, kan ge bidrag till forskning som kan vara av betydelse för att rädda människoliv i samband med olyckshändelser.

Källa: Carnegiestiftelsen

Sorliga öden i NA

Spanska sjukan behandlades nyhetsmässigt väldigt kortfattat på NA:s och Nerikes Tidningens sidor under hösten 1918. Men insprängda bland mer braskande världsnyheter finns de där, offren för den vilt härjande epidemin: 16-årige boktryckarlärlingen Nils Brusberg i Örebro, 46-årige Arvid Samzelius i Via, 23-åriga Gärtrud Amalia Pettersson i Hammar och många av de andra offren som skördades i Örebro län.

Men det är första världskrigets final, freden och kraven på Tyskland som dominerar sidorna, följt av den ständiga livsmedelsbristen i Sverige. Spanska sjukans omfattning är ännu i oktober/november svår för läsaren att överblicka, men den är ett begrepp och de sorgliga notiserna vittnar om familjetragedier av stora mått. Här står att läsa om lantbrukaren Carl Jönsson i Lappträsk som blivit änkling på hemväg från bröllopet, om sågverksarbetaren K A Ericsson i Bräcke som i förtvivlan efter hustruns bortgång tagit bössan och skjutit deras 2-åriga barn och sedan sig själv, om familjen Bratt vid Nyckelmossen i Vedevåg där två tonåriga barn redan dött och ett tredje, en 27-årig dotter, insjuknat. Även hon dog senare på Lindesbergs sjukhem.

Skolor hålls stängda, biografföreställningar ställs in och inte ens begravningar genomförs, allt för att undvika den förfärliga smittan.

Från Norge rapporteras om sjukdomens "förfärande dimensioner": Vid september månads utgång beräknades 100 000 människor insjuknat varav 2 000 dött och under oktober beräknade lika många ha avlidit som de övriga månaderna tillsammans.

I NA finns flera artiklar om Spanskans härjningar inom armén. För Livregementets grenadjärer i Örebro verkar det dock inte vara som i övriga landet där 800 beräknats ha avlidit till slutet av september. Allra värst tycks Östersund ha drabbats med 130 avlidna. För Örebroregementets del ger dock regementsläkaren Gill lugnande besked: Sjukdomen uppträder i en lindriga form och är av godartad natur. Anhöriga till de 300 värnpliktiga som insjuknat behöver inte oroa sig, men lovas bli underrättade om någon "skulle bli mer allvarsamt sjuk".

Kuriosa: I några artiklar rapporteras om medicinska iakttagelser kring Spanskan: En doktor Loenechen i Bergen, Norge, spekulerar i att det är vädret som orsakar sjukdomen och att det är oro i naturen med ovanligt många elektriska laddningar. "Dessa naturförhållanden och krigets inflytande verka nedbrytande på människorna och göra dem mer mottagliga för sjukdomen", menar Loenechen. Från Paris meddelas också ett lyckosamt experiment, en behandling av små barn med ett nytt serum som utvecklats av en professor Gautier. Sedan injektioner getts med fysiologiskt serum bestående av vatten med salt, kinasalt och arrhenal (ett arsenikpreparat) har icke ett enda dödsfall inträffat.