Basistens dröm blir sann: I år spelar svenska metalpionjärerna i Örebro

At the gates bildades 1990 i Göteborg och fick sitt stora genombrott med det hyllade albumet "Slaughter of the soul" 1995. Tillsammans med In Flames och Dark Tranquility står de bakom "The Gothenburg sound" - en speciell nisch inom melodisk death metal.

Jonas Björler spelar bas i At the gates, och är numera Fjugestabo. Bandet turnerar mycket utomlands, men när NA intervjuade honom inför nya albumet berättade han bland annat att han hoppades på en spelning i Örebro rätt snart. Albumet frå n 2018 heter "To drink from the night itself" och den 8 november kommer bandet alltså till Örebro för en spelning på Frimis salonger. Support är Vanhelgd från Mjölby.

