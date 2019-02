Bilder från förr: Här är historien om Örebros olika vattentorn

Från början fick örebroarna sitt dricksvatten ur grusåsen som sträcker sig från norr till söder genom stadens centrala delar. Pumpar fanns vid Kyrkogårdsgatan och på Våghustorget, annat vatten för tvätt och kreatur togs direkt ur Svartån.

Men Örebro växte. Vid mitten av 1800-talet var det vattenbrist vid flera tillfällen. Genom annonser i lokaltidningen erbjöds invånare att köpa vatten från Prästkällan, söder om staden.

År 1875 beslöt stadsfullmäktige att utreda möjligheterna att dra en vattenledning från Prästkällan. År 1885 togs beslut i frågan, och det innebar att stans första vattentorn byggdes på Söder.

Vattentornen blev genom sin höjd välbekanta landmärken. Men alla tornen var inte för att släcka örebroarnas törst. Även de ångdrivna lokomotiven behövde vatten.

Därför börjar vi denna kavalkad över vattentorn med ...

Vattentornet vid CV

CV-tornet har anor ända sedan 1700 talet och användes från början som krutförråd. På den tiden hade Örebro faktiskt ett artilleriförband på tolv man och en underofficer.

Källaren och bottenvåningen byggdes 1776 och för säkerhets skull lade man byggnaden på behörigt avstånd från staden, ute på Alnängarna.

1907-08 byggdes kruthuset om till vattentorn för CV-anläggningarna intill. Cisternvåningen markerades med en kolonnrad av medeltida inspiration. Där fanns sex cisterner som vardera rymde tio kubikmeter vatten.

Under början av CV-tiden användes den gamla krutkällaren i byggnaden som ”Statens järnvägars förråd af eldfarliga oljor”, vilket också en skylt i väggen vittnar om än i dag. I mellanvåningarna förvarades gjutmodeller, som togs in via lastportar i norra gaveln.

Vattentornet har "ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde". Byggnaden får inte rivas eller förvanskas och vid underhåll ska ursprungliga byggnadsmaterial och metoder användas.

Södra vattentornet

År 1875 beslutade stadsfullmäktige i Örebro att utreda möjligheterna att anlägga en vattenledning från Prästkällan vid Källerudsparken på Söder. År 1885 togs beslutet som också innebar byggnation av Södra vattentornet.

Tornet som stod klart 1888 rymde 462 400 liter vatten. Från början hade tornet en ångdriven pump, men 1895 försågs det med eldrift.

År 1907 räckte Prästkällans vatten inte längre till, utan vatten fick även hämtas från Skråmsta. Men redan 1915 behövde den växande staden ännu mer vatten, och då byggdes Norra vattentornet.

År 1929 byggdes Södra vattentornet till så det fick samma höjd som det norra. 1958 togs det ur bruk.

I början av 2000-talet användes tornet för träning i klättring. I dag är det kontor och en del av kontors- och restaurangkomplexet Södra vattentornet.

Norra vattentornet

Även kallat Nya vattentornet när det byggdes 1915. Mark för tornet hade köpts in redan 1910, men bygget påbörjade först 1914 av finansiella skäl, och ett år senare stod det klart att tas i bruk. Tornet var 51 meter högt, fem meter högre än det södra, och cisternen rymde 550 000 liter.

Norra vattentornet stod vid Bergslagsgatan på Norr, inte långt från Olaus Petriskolan.

När Svampen stod klar 1958 togs stadens två gamla vattentorn ur bruk. Det södra står kvar men Norra vattentornet revs 1968.

SJ:s vattentorn på Norr

Byggt 1920. Tornet som stod väster om Svampen, ungefär där gamla godsterminalen är belägen, användes av SJ för påfyllnad av vatten för ånglok. Tillsammans med "storebror" Norra vattentornet var SJ:s vattentorn ett tydligt landmärke på Norr i Örebro. Det var byggt i tegel och vattencisternen i toppen var iklätt brunmålat trävirke.

Vid dess fot fanns under 1950- och 1960-talen en Shellmack med verkstad.

Tornet revs på 1960-talet.

Svampen

Svampen är fortfarande, 60 år efter uppförandet, Örebros mest kända byggnad. Väl synligt från motorvägen är det en omisskännlig del av stans silhuett.

Tornet byggdes under åren 1954 till 1958 efter ritningar av Sune Lindström och Poul Kyhl vid AB Vattenbyggnadsbyrån. Den 58 meter höga byggnaden var nydanande både till form och konstruktion.

Även själva byggandet var spektakulärt. Hatten byggdes först nere på marken och hissades sedan uppåt med 32 domkrafter allt eftersom foten byggdes. Grunden sprängdes ner 10 meter i det massiva berget och hade förstärkningar på ytterligare 20 meter.

Svampen har stått modell för liknande byggnader i Kuwait och Saudiarabien, och är än i dag ett omtyckt utflyktsmål. Från plattformen i tornets hatt har man en milsvida utsikt över Örebro och omgivningarna. Där finns också en populär restaurang med lunchbuffé.

Vattenreservoaren rymmer 9 000 kubikmeter vatten.

Kuriosa: "Bergkällan" var det namn som ursprungligen föreslogs för Svampen. Bakgrunden var att tornet var byggt på Bergkällebacken. Harald Aronsson (S) var en av dem som förespråkade "Bergkällan" men efter votering i stadsfullmäktige vann Svampenanhängarna med 26 röster mot 16.

Källor: Wikipedia, Kulturmiljöutredning om CV-området, Nyréns arkitektkontor/Jernhusen (2017), länsstyrelsen och Aktstycket (Arkivcentrums medlemsblad), september 2012.