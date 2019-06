BILDEXTRA: Avslappnad midsommardag på Gustavsviks camping: ”Det finns inga måsten”

Midsommarafton är förknippat med fest, dans och en rad arrangemang. Det kan göra en lite trött dagen efter. På Gustavsviks camping var det viloläge på flera håll under midsommardagen. Men hos familjen Svendsen från Oslo, som är här för andra året, kom lugnet inte utan viss dramatik.

– Min dotter har snurrat fast den här dockan i mitt hår, säger Roar Svendsen medan hustrun Monika försöker få loss den.

– Vi tycker om friheten och lugnet här. Ingen tv och inget internet. Barnen älskar att bada och springa runt på campingen, säger Monika Svendsen.

På midsommarafton var det stort firande med stång och dans på campingen, och även många örebroare kommer på besök.

– På midsommardagen är det bara våra campare som är kvar. De tar det lugnt och många besöker badparken. De flesta stannar fredag till söndag och då blir midsommardagen perfekt till att besöka den, säger Lotta Bergholm som är arbetsledare på Gustavsviks camping.

Anders och Ewa Jonsson från Västerås är på Gustavsvik för första gången. De tycker att midsommardagen ibland kan vara höjdpunkten på helgen.

– Det är fler måsten på midsommarafton. Nu sitter vi här och solar och bara är, säger Ewa Jonsson innan grillen sätts igång och kycklingen läggs på.

Med lång erfarenhet av husbilssemestrar vet de vad en bra camping ska ha.

– Det ska finnas bra med duschar och vara fräscht, säger Anders Jonsson och ger Gustavsvik väl godkänt.

För Lotta Bergholm är midsommarhelgen en stark indikation på hur högsäsongen i juli kommer att se ut.

– Det brukar dala med besökare veckan efter midsommar för att sedan dra igång igen i juli. Men jag brukar säga till nyanställda att som det ser ut under midsommarhelgen ser det ut varje dag under högsäsong. Just nu är det väldigt bra bokat inför sommaren.

Och fick Monika loss snurrdockan ur Roar Svendsens hår? Ja, men hon fick klippa bort den.