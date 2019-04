BILDSPECIAL: Nya jättekontoret Citypassagen – ett guldgult hus som egentligen är grönt: ”Vi samlar regnvatten för att spola toaletterna”

Den som till äventyrs färdas i en luftballong över det nybyggda kontorshuset Citypassagen vid centralstation kan se en husform som till viss del liknar ett malteserkors.

– Ja, huset är byggt så. Då blir det möjligt att dela in varje våningsplan så att man kan få in upp till fyra hyresgäster. Det här är också en rätt funktionell form för att få in mycket solljus, säger Hans Hjalmarsson, projektledare på Castellum.

För den som är mer markbunden och kommer med bil från norr blir det en guldgul entré till Örebro.

– Ett krav under hela processen har varit att det här är entrén in till staden, säger Hans Hjalmarsson, och fortsätter:

– Visst hade det varit rationellare och billigare att bara bygga ett fyrkantigt hus – men det hade blivit mycket tråkigare och inte alls så här ljust och luftigt.

Två av fasaderna har inbyggda solceller.

– Det är inte ovanligt eller unikt med solceller, men ofta placeras de på utsidan. Här är de integrerade i arkitekturen på utsidan av huset.

Han räknar med att solcellerna ger runt 65 000 kilowattimmar per år.

– Det är väl som tre fyra villor. De kommer i huvudsak att försörja våra ventilationsaggregat och liknande. Blir det överskott säljer vi det vidare ut på elnätet.

Bygget är snart färdigt, men det är ändå tillräckligt mycket arbetsplats för att det ska krävas hjälm på huvudet. Vi går in via garaget.

– Vi har cykelgarage och laddstationer för elbilar, så klart, berättar Hans Hjalmarsson, stolt.

Huset är kanske guldgult, men det är byggt med en grön baktanke.

– Vi samlar upp allt regnvatten och pumpar in i ett separat system för att spola toaletterna. Vår teoretiska beräkning visar att vi kan spara 1,4 miljoner liter ledningsvatten per år på det.

En fundering som genast slår mig är hur det går för de nödiga om det blir en torr sommar utan regn.

– Då går det att fylla på från de vanliga vattenledningarna. Och om vi räknat rätt på hur mycket folk går på toaletten kommer vi ändå att behöva fylla med sådant vatten. Men huvuddelen blir regnvatten.

Han fortsätter:

– Vi tänker också till på de material som vi stoppar in. Vi ska inte bygga in något som kan bli morgondagens asbest.

Kommunen har bokat tre våningsplan och är största hyresgästen. Här får tjänstemännen moderna och öppna lokaler. Det är många vinklar och massor av fönster. Utsikten är grym.

– Jag tycker det är häftigt att man får en annan vy över Olaus Petrikyrkan än man normalt ser. Det är en helt annan vy över Örebro.

Huset är totalt på 21 000 kvadratmeter och kostnaderna ryms inom den senaste jättevinsten på Eurojackpot.

– Vi rör oss i storleksordningen närmare en halv miljard.

Till sommaren ska det vara färdigbyggt. I oktober räknar man med att kommunen, Migrationsverket, Försäkringskassan samt en stor restaurang i bottenplan ska vara på plats i sina nya lokaler.

– Även om min del i det hela är väldigt liten, det är inte jag som har ritat eller varit här med hammaren, är det klart att jag känner en nöjdhet och stolthet när vi börjar närma oss slutet av bygget, säger Hans Hjalmarsson, och tillägger:

– Men det är en känsla som jag delar med många hundra andra som har varit involverade.