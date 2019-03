Bildspecial: Suren driver klassiska skomakeriet i Örebro: ”Det var en vild chansning”

En svag doft av läder vilar över det kryp in som utgjort skomakeri sedan början av 1900-talet. Själv känner Suren Zacharjan inte av den längre. Under åren har hans luktsinne vant sig så mycket att doften neutraliserats. Suren Zacharjan är enmansföretagare och reparerar skor och väskor. Varje vardag tillbringar han i sällskap av radions sorl och bilder på familjen. Dagarna går fort och han känner sig aldrig ensam. För då och då dyker en kund in och dröjer sig kvar. Pratar på om skor och väder och vind. En del är bortåt nittio år och har varit kunder här sedan ungdomen.

– Att vara enmansföretagare är bara positivt. Jag är min egen chef och känner aldrig något tvång när jag kommer hit, det är bara kul. Jag trivs med att vara ensam, det är skönt, försäkrar Suren och drar med handen över den bruna trädisken, märkt av tidens tand.

Den här dagen har han på sig en "gubbkeps" som verkligen får honom att smälta in i miljön.

Den mörka och murriga inredningen för tankarna till engelsk gentlemannastil. På dörren hänger en skylt i läder och hälsar välkommen. Klockan som plingar är ålderstigen och Chesterfield-fåtöljen är en gåva från en kund.

I mahognyfärgade hyllor blänker putsade skodon. Förutom reparationer bedriver Suren också skoförsäljning av nischade kvalitetsskor. Lokalerna är små och då han håller på att bygga upp ett lager är näst intill varenda vrå upptagen av skokartonger. Det är reparationerna han lever på – skoförsäljningen är en bonus. Det han får in på den använder han till att bygga upp lagret ytterligare.

Suren är tredje generationens skomakare och som liten hjälpte han sin morbror i Ryssland att sy sandaler som de sedan sålde.

– Vi sydde med tråd som vi repat upp från brandslangar. Pappa är också skomakare. Ändå hade jag aldrig någon tanke på att bli just det.

Suren har sina rötter i Armenien. På gymnasiet läste han till autotekniker på Tullängen, därefter blev det några industrijobb.

– Det var pappa som berättade att det var ett skomakeri till salu. Jag såg framför mig en sådan som är kombinerad med kemtvätt och nycklar och var inte så intresserad. Fast en dag när jag och min fru passerade så kikade vi in och jag fastnade direkt för vad jag såg.

Samtidigt som möjligheten att ta över det gamla skomakeriet dök upp, blev Suren erbjuden sitt drömjobb på dåvarande Atlas Copco. Han tackade nej.

– Det var en vild chansning. Men det är det bästa som jag har gjort, säger Suren.

Kanske har han det i blodet ändå. För sju år senare driver han fortfarande skomakeriet med gott resultat. Men han medger att det var tufft att komma igång. Själva hantverket lärde han sig av förre ägaren, som han kallar en mästare på området.

– Annars har jag lärt mig det mesta själv. När jag tog över hade jag inte så stor koll. Det var tufft att lära sig om skatt, moms och utgifter. Med tiden lärde jag mig att balansera upp allt. Och jag har alltid haft en revisor. Jag har aldrig varit en entreprenör, som strävar efter en massa pengar. Jag har så att jag klarar mig och jobbet känns helt rätt för mig. Mitt fokus ligger på att göra ett riktigt bra jobb – oavsett om det är skor för 12 000 kronor eller för 500. Folk litar på mig, det känns bra, säger han.

Med tiden har Suren utvecklat en passion för kvalitetsskor. Han har noterat att folk börjar satsa allt mer på just det, i stället för slit och släng varor.

- Jag märker av en trend där, även bland de unga örebroarna. Det är mer fokus på kvalitet, vilket är bra ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Det kanske inte är så konstigt, i en gammal skostad som Örebro, att trenden mot finskor börjar vända tillbaka, att konsumenterna uppskattar ett bra hantverk när det kommer till skor, funderar Suren.

Örebros skohistoria sitter som viskningar i väggarna. Suren tror att det kan vara stans äldsta, ännu verksamma skomakeri.

Bredvid disken står en sliten maskin i grönmålat järn som lagat otaliga örebroskor genom åren. Hur gammal den är vet inte Suren, men han berättar att det är en avlappare som används till att reparera randsydda skor. Kallar den sin stridsvagn, tung och omöjlig att rubba som den är.

Suren berättar att det kan bli långa dagar. Men på helgerna håller han stängt och ett par, tre semesterveckor i juli brukar han också få till. Då är det ändå inte så många som lagar skor.

Stolt låter han blicken svepa över lokalen. Över hyllorna med skokräm, raderna med skinnskor och redskapen bakom glaset i disken.

- För mig känns inte det här som ett jobb. Det har blivit ett intresse, mitt liv. Ett andra hem. Jag har hamnat helt rätt. Min plan är att vara kvar här nu. Jag ska ingenstans.

Suren Zacharjan

Ålder: 35 år

Familj: Fru och två barn.

Bor: Örebro

Yrke: Skomakare. Driver Skoservice på Gamla gatan i Örebro.