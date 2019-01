De lär ut isvett inför skridskosäsongen: ”Jag skulle inte vilja åka med någon som inte har erfarenhet”

Det är över 20 år sedan som Göte Hellstöm, som praktiskt taget är uppvuxen på ett par långfärdsskridskor, tog med sig Roger Thelenius på en tur för första gången. Sedan dess har de gemensamma turerna varit många. De är båda medlemmar i Örebro långfärdsskridskoåkare och pratar med värme om blanka isar som de glidit fram över genom åren.

Men trots att säsongen ganska nyss har börjat har det redan inträffat flera olyckor, varför de ser ett behov av att aktualisera ämnet iskunskap hos folk som är ute på isarna.

Varje år håller de kurser för medlemmarna i föreningen. Nu vill de nå ut till fler. Den 15 januari arrangeras en kurs som är öppen för alla att anmäla sig till, förutsatt att man blir medlem.

– Is är färskvara. Den varierar i styrka från ställe till ställe och över tid. Det enda du kan vara säker på är att isen håller där du står just för tillfället. Framåt vet du inte än och det är inte heller säkert att den håller när du vänder bakåt igen, säger Roger med eftertryck och Göte nickar och fyller i:

– På naturisar utanför plogad bana behövs mer kunskap. Ju bättre kunskap om is du har, ju njutbarare och säkrare färd får du. Vi var ute för några veckor sedan, på nylagd is. Vi mötte folk som bara stack ut. Det kan så lätt omvandlas till tragedi, säger han och berättar att fjolårets is bjöd på många svaga partier och att det gick stora råkar.

En råk är en kraftig spricka i istäcket som kan uppstå om isen glider isär eller pressas ihop. Och det är inte det enda att vara uppmärksam på. Det finns många parametrar som påverkar isläggning och isens liv över tid.

– Om det blir vindkantring, en plötslig ändring av vindriktningen, på till exempel Vättern kan förhållandena ändras på 20, 30 minuter. Då kan det lätt bli issläpp. Ska man ge sig ut på isen bör man kunna tolka isgränser. Du bör ha kunskap om hur du går över en råk eller veta hur en vindbrunn ser ut, där isen är svagare. De kan ha bildats av strömmar och vindar, och de ska man vara observant på. Snö på isen och siktförhållanden är andra faktorer att ta hänsyn till, förklarar Göte.

Iskunskap behövs helt enkelt för att hitta säkra isar att åka på och för att kunna förutse isutvecklingen så att du kan undvika faror som att trilla i. Det behövs också kunskap för att kunna tolka israpporter ordentligt.

– Iskunskap är jämförbar med körkort. Jag skulle inte vilja möta en trafikant utan körkort och inte heller åka med någon på isen som inte har erfarenhet. Därför gillar jag att åka med Göte, säger Roger med en blick på sin mångåriga vän.

Hjälmaren är Roger och Götes absoluta hemmaplan. Här känner de av erfarenhet till isens svagheter vid utlopp, sund och stenpartier. Men även erfarna åkare måste vara vaksamma. Göte berättar att han hamnat i vattnet flera gånger under årens lopp, när han åkt först för att reka isen. Båda poängterar att man aldrig ska ge sig ut på naturis ensam.

Alla i sällskapet ska också ha fullständig utrustning så att man kan hjälpa varandra om olyckan är framme. Dubbar, ispik, lina och vattentät ryggsäck som flyter och fungerar som livboj och extrakläder är ett måste.

– Innan jag går ut på isen ska jag veta att den är bedömningsbar för mig. Annars kliver jag inte ut. Isen ska vara bärig och helst behaglig. Det är inte roligt om den är alltför ojämn, säger Göte.

Isen bedöms genom erfarenhet och lokalkännedom. Den kan också bedömas med ispik, som är en sorts mätsticka, samt syn och hörsel.

– Isen pratar otroligt mycket när den är mellan tre och åtta centimeter. Den ger ifrån sig olika toner beroende på tjockleken. När det är kallare talar den inte alls. Ju tunnare is desto högre ton, ju tjockare desto dovare blir ljuden när man beträder isen. Du hör det bäst på andras skridskor, berättar Roger och poängterar att man aldrig kan vara för misstänksam och bör vara uppmärksam på förändringar och orsaker till försvagningar och pika isen ofta.

Det är också viktigt att vara medveten om vinden. I medvind kan man åka långt. Men motvind hem kan vara riktigt kämpigt.

De ser flera fördelar med att åka organiserat. I deras förening åker de ofta ut i medvind, men slipper motvinden då det arrangeras bussturer hem. En annan fördel är att föreningen brukar rekognosera isarna före organiserade turer och att man åker flera tillsammans.

Har ni själva varit med om något allvarligt någon gång?

– En gång för några år sedan var vi ute på Hjälmaren och skulle runda ön Valen. Vi åkte längs Valens södra strand men stötte på svag is och kom inte in till stranden. I östra änden av Valen var det en spricka med öppet vatten. Vi kunde inte ta oss in till ön på något sätt. När vi åkte utåt hade det bildats en spricka och nu när vi vände tillbaka hade isen vid sprickan sjunkit ihop och fyllts med vatten så vi kom inte tillbaka heller.

Så vi åkte in mot Vinön i förhoppning att kunna ta färjan till fastlandet. Men det var lika öppet där. Vi blev låsta däremellan och fick ringa räddningstjänsten. Reträtten var helt avskuren, men det slutade bra, minns Roger.

Vilka fel gör gemene man på isen, enligt er?

– Det är just det att kunskapen saknas. Det finns också folk med erfarenhet som tullar på säkerheten. Man ser alla möjliga kategorier komma farande över Hjälmaren. När vi har åkt dammar andra på i våra spår. De vet ju inte hur noga vi har bedömt. Jag har varit med om folk som åkt ett par meter utanför våra spår och åkt i, säger Göte bekymrat.

Göte och Rogers tips inför färd med långfärdsskridskor

►Klä dig i tåliga kläder. Gärna lager på lager med vind- och vattenskyddad jacka och byxa av skalmodell.

► Åk aldrig utan iskunskap och sällskap.

►Kolla israpporten på den aktuella sjön. Det finns en rikstäckande hemsida med olika föreningars israpporter: www.skridsko.net

► Alla i sällskapet ska vara utrustade med isdubbar, ispikar, säkerhetslina med karbinhake och ryggsäck med midje- och grenrem. I ryggsäcken ska det finnas ett komplett klädombyte i vattentäta påsar. Detta ger effekten av en livboj om du trillar i vattnet.

►Säkerhetslinan ska vara placerad på ryggsäcken på ett sådant vis att du når den med båda händerna om du skulle skada en arm om du faller.

► Använd gärna knäskydd för att minska skaderisken. (Skadar du ett ben är det svårt att ta dig därifrån.)

Örebro långfärdsskridskoåkare

► Örebro långfärdsskridkoåkare har cirka 450 medlemmar.

►15 januari arrangerar föreningen en kurs om iskunskap. Den är öppen för alla att anmäla sig till mot att du betalar medlemsavgift och blir medlem i Örebro långfärdsskridskoåkare. Anmälan sker till [email protected]