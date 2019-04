Efter sjukskrivningen – lärare på Vivallaskolan berättar anonymt: ”Aldrig varit så illa som nu”

På torsdagsmorgonen upptäckte skolledningen att all personal i årskurs två på Vivallaskolan hade sjukskrivit sig. Några vikarier togs inte in utan 80 barn skickades hem. På fredagen var verksamheten igång igen, en ordinarie lärare var tillbaka och även rektorn gick in och tog vissa lektioner.

Men om det här var en protest från personalen, eller inte, är svårt att få ett rakt svar på. Rektor Åsa Fahlström menar att alla hade giltigt skäl för att vara sjuka. Samtidigt kommer det flera tips till NA som menar tvärtom.

– Klart det var en protest, det är hundra procent säkert, säger en person som arbetar på skolan och förklarar att man orkar inte mer.

Flera som hör av sig menar också att det hänt tidigare, men då var det bara sex-sju personer ur arbetslaget som sjukskrev sig samtidigt, och inte nio som i torsdag.

Men hur är situationen på Vivallaskolan? Sedan ett år tillbaka är skolan en F-6-skola, från förskoleklass till sexan. Högstadiet har lagts ner och eleverna spritts ut på andra skolor i kommunen.

NA har haft kontakt med ett antal anställda. De beskriver en skola som har stora problem.

– Jag upplever att det har blivit mycket värre, säger en person.

Det handlar dels om nedskärningar. Vivallaskolan har ett underskott från förra året och drabbas, liksom alla skolor i Örebro, dessutom av nya nedskärningar. Flera anställda har fått sluta sedan nyår. Det gör att lärarna lämnas ensamma med för stora klasser där man kan ha fyra-fem elever som skulle behövt extra resurser. Samtidigt finns det en tystnadskultur, man ska inte prata om problemen.

– Allt tystas ner, det är viktigt att det ser bra ut utåt, säger ännu en lärare som vill vara anonym.

Ingen av de NA har kontakt med vill ställa upp och prata om problemen med sitt namn. Några förklarar att de är rädda. Man vill inte hamna i onåd hos skolans ledning. Det gör också att anställda söker sig därifrån.

Flera berättar om en vardag med bråk, stök, fula ord och slagsmål. I ett mejl berättar en anställd att det ska ha skett tre regelrätta slagsmål bland barnen samma dag och beskriver det som ren anarki.

– Det låter för sjukt för att vara sant, men så är det, skriver den anställde.

Lärarna berättar också att man saknar resurser för att säga till eleverna och ge dem ordentliga varningar.

– Vi har inget att ta till längre, säger en lärare.

– Vivallaskolan har alltid haft ett lite hårdare klimat men tidigare kände vi att vi hade stöttning från skolledningen, det gör vi inte nu och det här är något som vi verkligen inte kan prata öppet om på skolan.

