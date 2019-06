Experten om utredningen på vattenverket: ”Nu måste politikerna i Örebro agera”

Journalisten Nils Funcke är en känd debattör och expert på grundlagsfrågor och yttrandefrihet. Han har tittat på de båda versionerna av Avonova-utredningen som gjordes på vattenverket 2017. Nils Funcke har jämfört den maskade och den omaskade versionen, och han skrattar lite torrt när han konstaterar att i det här fallet finns det ingen som helst anledning till sekretess. Det är också det kammarrätten kom fram till och i domen står det att tekniska nämnden måste lämna ut Avonova-utredningen sin helhet.

– Inte ett ord i den utredningen förtjänar att falla under sekretess, säger Nils Funcke.

Det var alltså för två år sedan som Avonova-utredningen gjordes på uppdrag av den dåvarande vattenverkschefen Lars Ferbe. Anledningen var att det uppstått en konflikt inne på vattenverket och personalen ville få fram sina synpunkter. De ansåg att chefer högre upp i hierarkin inom tekniska förvaltningen inte lyssnade på deras synpunkter. Men när utredningen väl var gjord så maskades alla delar där personalen hade uttryckt positiva synpunkter om en omplacerad arbetsledare. Även den rad där det står att personalen ville ha kvar Lars Ferbe som chef ströks.

Anledningen till sekretessen, menade kommunens juridiska avdelning, var att den enskilde personen, arbetsledaren som i utredningen går under förkortningen AL, kunde lida men om uppgifterna röjdes. Sedan skrev tekniska nämndens ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) under sekretessbeslutet utan att läsa utredningen eller sätta sig in i vad det handlade om. Det här har NA berättat om i tidigare artiklar.

– Men det finns ju inget av det som är maskat som kan skada den här personen, säger Nils Funcke.

Chefsjuristen menar att allt som rör en omplacering ska sekretessbeläggas. Kan det stämma?

– Nej, så får man inte resonera enligt lagen. Det är bara det som kan skada personen som får maskas, säger Nils Funcke. I det här fallet tar man ut en stor säkerhetsmarginal, man är rädd att släppa igenom något som rör sekretess men allt sådant här ska göras med stor kunnighet och omdöme. I det här fallet är det helt uppenbart att det inte kan skada den enskilde.

Det ser ut som om ledningen vill dölja något. I det här fallet att personen som omplacerades var omtyckt. Kan maskningen ha använts till det?

– Det kan vara av okunnighet som man har maskat på det här sättet, eller så vill man inte dokumentera att den här personen var omtyckt. Här har man ju en utomstående expert som gör en utredning där man svart på vitt slår fast att det är så här personalen ser på personen som kallas AL, säger Nils Funcke.

– Det är ju direkt kontraproduktivt att sekretessbelägga på det här synnerligen bristfälliga sättet. Det bidrar ju knappast till att skapa arbetsro och effektivitet. Det spär bara på misstron mot ledningen.

Nils Funcke påpekar att det så klart finns en gråzon för vad som kan vara sekretess och att det inte alltid är lätt att avgöra.

– Men i det här fallet är det så uppenbart att man inte har lagstöd för den här maskningen, säger han.

Hur ser du på att politikern som skrev under sekretessbeslutet inte hade läst utredningen?

– Här behövs en utbildningsinsats på politisk nivå. Man måste veta vad det är man skriver under. När man sätter dit sitt namn går man i god för att beslutet är sakligt grundat. Den här politikern förtjänar allvarlig kritik, säger Nils Funcke.

Han varnar också för att sekretessbelägga i onödan, vilket bara skapar kostsamma processer för samhället samtidigt som offentlighetsprincipen nöts ner.

– Till slut drar sig folk för att begära ut handlingar om de bara blir sekretessbelagda, säger han och fortsätter:

– I fallet med Avonova-utredningen är det uppenbart att det var fel att sekretessbelägga. Kammarrätten är tydlig på den punkten. Nu måste politikerna i Örebro agera. Det här är en fråga för fullmäktige.

Bakgrund: Detta har hänt

NA har i en rad artiklar skrivit om problemen på tekniska förvaltningen och vattenverket i Örebro. Allt började med en intern konflikt där en person omplacerades och fick kontaktförbud på sin arbetsplats. Personalen som arbetade tillsammans med honom beställde en utredning som sedan maskades på ett märkligt sätt. Allt positivt om den omplacerade personen togs bort. Kammarrätten hävde sedan sekretessen. Det här är bara en del av flera olika turer inne på förvaltningen. Hela artikelserien finns på na.se.