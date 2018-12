Forskaren om de många morden och brotten: ”Våldet i medierna skildrar inte verkligheten”

Ester Pollack har forskat i relationerna mellan brottsjournalistik och kriminalpolitik, och har följt upp forskningen med studier om brottsnyheter och polisens roll som nyhetskälla.

– Medierna speglar inte verkligheten på ett enkelt sätt. Vi vet att det bara är en pytteliten del av verkligheten som ryms i medierna. Det finns en mängd faktorer som avgör vad som blir omskrivet och blir nyheter.

Det är enligt forskaren de mest dramatiska brotten som får störst utrymme i medierna. Vardagsbrott som de flesta drabbas av, som cykelstölder och inbrott, får betydlig mindre uppmärksamhet.

Ett av årets mest uppmärksammade brottsfall i Örebro inträffade på Järntorget 6 januari. En 18-åring rånmördade en 24-årig man inne på den offentliga toaletten. Med mordoffrets blod skrev mördaren filmcitatet "Why so serious?" på badrumsspegeln.

– Det spektakulära lockar läsarna. Det finns enskilda fall som kan få enormt genomslag därför att de på olika vis är kopplade till människor, platser eller fenomen som anses intressanta. Det får effekten att journalisterna letar efter liknande fall och försöker se trender.

I Örebro har Hjärstamordet som inträffade i mars fått stor uppmärksamhet i de lokala medierna. När polisen misstänkte att ett mord begåtts i villaområdet Rynninge i slutet av november fick även det fallet stort utrymme i nyhetsrapporteringen.

– Inom brottsjournalistiken kopplar man ihop fall som faktiskt inte har särskilt mycket gemensamt med varandra alls, annat än att det kanske är samma typ av brottsplats eller mordvapen som användes. Journalister ser trender där en kriminolog absolut inte ser en trend, därför att det i själva verket är mycket som skiljer händelserna åt.

Grovt våld och spektakulära brott hamnar ofta på tidningarnas löpsedlar, blir de största nyheterna i tv-sändningar och hamnar högst upp på nyhetssajterna på nätet.

– När tidningarna vill nå människor är just brottsjournalistik det stora dragplåstret. Historier om brott och lagöverträdelser är alla intresserad av. Brott ger braskande rubriker och går att bildsätta. De går att göra händelserna personliga genom att plocka fram enskilda öden och blåsa liv i dem. De här kraftfulla berättelserna fascinerar människor.

Enligt Ester Pollack påverkar mediernas rapportering de som tar del av den. Det kan förklara människors uppfattning att våldet blir grövre och breder ut sig – även om brottsutvecklingen i verkligheten ser helt annorlunda ut.

– Faran är att man förväxlar den mediala uppmärksamheten med verkligheten. Det finns forskning som visar att människor som läser kvällspressen och mer braskande nyheter om brott är räddare.

Sedan en tid tillbaks är Internet är på väg att ta plats som människors främsta källa till nyheter. Ester Pollack tror inte det har påverkat den seriösa nyhetsjournalistiken att bli mer sensationslysten.

– Det publiceras mycket mer och allt går ut fortare. I början trodde många att de traditionella medierna skulle ägna sig mer åt att hänga ut folk och namnpublicera misstänkta oftare. Men det kom istället en motreaktion där redaktionerna har gjort klart att de inte vill gå i den fällan. De vill sälja nyheter med en mer analytisk och seriös journalistik.

Hon pekar dock på faran att unga människor oftare får sina nyheter från sociala medier där det finns en salig blandning av information, sann som falsk.

På internet kan läsare även ta del av alternativa nyhetssajter där det spekuleras om bakgrunden till brott. På vissa sajter publiceras bilder och namn på misstänkta brottslingar.

– Den traditionella journalistiken går genom en redaktion. De har ett system där man värnar om källkritiken, tänker efter, och inte bara trycker på publiceringsknappen. Många sajter, inte minst de högerpopulistiska med intresse för brott, fungerar nödvändigtvis inte så. Det är viktigt att ha ett mediekritiskt förhållningssätt när man tar del av nyheter för att inte få en felaktig verklighetsbild.

Varför är människor intresserade av våld och brott?

– Det finns många teorier om varför det är så. En del kanske läser om sådant här som ett slags reningsbad. De vill ta del av det för att kunna pusta ut lite grann och tänka att det där drabbar inte mig. Vissa har ett orienteringsbehov och vill läsa om det för att de vill vara upplysta om vad som pågår. Andra människor är kanske intresserade av snaskigheter, skvaller och otäckheter. Det kittlar någon form av titthålsbehov. Det finns forskare som menar att brottsfrågor rör vid existentiella frågor, att människor är nyfikna på det onda och goda hos människan.