Från slalombacken till inspiratör för Clarion-anställda: ”Jag har nog alltid varit sådan, lite av klassens clown”

En dag firade hon sommaren med att klä sig i solhatt och bjuda på glass ur en kylhink. En annan dag ordnade hon disco vid personalentrén klockan sex på morgonen. Och så mindfulness: En stunds meditation före varje möte.

Ja, personalen på Clarion har fått uppleva en del oväntade exempel på ledarskap sedan Ia Klingnéus började där 2014.

– Jag har nog alltid varit sådan, lite av klassens clown. Det ger mig också energi när jag ser hur andra blir glada. Att ha kul på jobbet är viktigt men jag är också bestämd och målinriktad – då går det att ha det där andra, lättsamma.

För att spåra den där energin och målmedvetenheten så går vägen till slalompisten. För det var kring Arboga alpin och senare Örebro slalomförening som det mesta kretsade för Ia och hennes två bröder under uppväxten. Redan i sex-årsåldern började hon träna slalom. En tränings- och tävlingsglädje som sträckte sig från de första bistra januaripassen till majtrofén i Hamra, Tänndalen. Men senare också sommartid, med träningsläger i Stryn, Galdhöpiggen och Österrike.

– Det har varit en fantastiskt bra skola för yrkeslivet. Jag var nog en av de femton bästa i min åldersgrupp i landet. Men Anja Pärson, som är ett år yngre, slog jag aldrig.

Kanske var det där, under alla resor och övernattningar, som intresset för hotellbranschen väcktes. Därför tvekade hon inte när Selma Spa i Sunne hörde av sig om receptionistjobb. Det var år 2000. Ia hade nyligen gått ut skidgymnasiet i Torsby och jobbade extra på den lokala Intersportaffären. Men hotelljobbet lockade mer.

– Jag trivdes fantastiskt bra från början, och gjorde allt möjligt, allt från servering på kvällar till bokningar. Jag höll även visningar för företag och märkte att det var något extra kul med just kundmötet och säljdelen.

2003 sökte hon in vid sälj och marknadsföringshögskolan i Stockholm. Då hade hon skidkarriären bakom sig. Återkommande problem med hälarna hade satt punkt. Varken operationer eller behandlingar hjälpte. Hon klarade inte inte längre att komma i pjäxorna.

– Så nu åker jag telemark i stället, berättar hon, och så tillägger hon med lite eftertanke:

– Det är nog typiskt för mig. Jag vägrar se att en dörr stängs, utan söker alltid ett nytt sätt att komma vidare.

2006 sökte hon sig tillbaka till Örebro via jobb, fösta som receptionist på Eurostop och säljare. Därifrån rekryterades hon sedan till Clarion och jobbet som försäljnings- och marknadschef. Ett toppenjobb som nog många i branschen skulle vilja ha. Hon var överlycklig när hon fick det.

– Hotellet är från 2001 och jag har alltid sneglat lite på det, så jag var snabbt på hugget när jobbet blev ledigt, berättar hon.

Arbetet innebär att hon jobbar dels med större upphandlingar för Clarion och kedjan Nordic choice, dels själva innehållet lokalt, till exempel programkvällar, konferenserbjudanden och samarbetet med restaurangen "Kitchen and table".

– Jag tycker om att entusiasmera och lyfta människor, säger Ia Klingnéus som är hotellets passion coach, ett koncept inom Clarion som innebär ansvar att peppa varje medarbetare att bli sitt bästa jag.

Men det här med mindfulness, var kommer det in?

– Jag har märkt att vid till exempel våra onsdagsmöten efter lunch så kommer alla in utifrån så olika nivåer och tidigare arbetsuppgifter under dagen. För att alla ska landa i rummet här och nu så har jag fört in mindfulness på agendan. Vi släcker ner, stoppar undan telefonerna, lutar oss tillbaka och lyssnar på en stunds meditation - på så sätt kommer alla på samma nivå och vi kan börja jobba.

Hon var själv lite osäker på hur konceptet, som hon hämtat från Yasuragi Hasseludden skulle tas emot, men det har varit väldigt uppskattat.

Just nu är det fullt fokus på en ledarskapsutbildning som branschorganisationen Visita ordnar. Vid sidan om det vardagliga jobbet går hon på kursmöten och får handledning.

Är det något speciellt du behöver jobba med?

– Ja, till exempel att jag är väldigt målstyrd och har mycket energi. Det kan innebär att jag ibland måste ta ett steg tillbaka för att riktigt se efter att alla är med, att vi tänker lika och är på väg åt samma håll. Likaså kan det innebära att jag ger mig i kast med sådant jag inte borde, av ren otålighet.

Så, vilka avtryck har hon då satt? Ia nämner flera lokala arrangemang, street garden party, loppis, musikarrangemang och deltagande i Unicef-kampanj mot trafficking - men framför allt utmaningen att fylla hotellet med kunder under veckorna mellan de stora konferenserna i Örebro.

– Jag är jätteglad över mitt yrkesval. Och stolt över min arbetsplats och mitt arbete jag gör. Men det finns också en glädje att jobba för Örebro som destination, till exempel på mässor tillsammans med de andra hotellen. Då känner jag även stolthet över min stad - och att vi är så starka tillsammans, säger Ia Klingnéus.

Personfakta

Namn: Ia Klingnéus

Ålder: 38 år.

Yrke: Försäljnings- och marknadschef, Clarion, Nordic choice Örebro.

Familj: Maken Olof, tre barn: Emmy, 12, Erik, 10, och Nils, 6 år.

Bostad: Liten gård i Nalavi.

Bästa hotell du varit på: "Var i London nyligen och bodde på Waldorf Hilton. Jag vet – det är fel kedja, men jag har aldrig bott så flott."

Tre frågor om ledarskap

Vad är bra ledarskap för dig? Tydlighet med klara gemensamma uppsatta mål. Engagemang & entusiasm Att en ledare lyfter sina kollegor och får dem att känna sin egen styrka och "power". Frihet under ansvar

Har du några förebilder som ledare? Camilla Lindberg från Stureplansgruppen Arena Catering

Vilka misstag har du gjort som ledare? Vad skulle du ha gjort annorlunda? Jag är väldigt målinriktad, entusiastisk och initiativrik och tycker om att gasa men kan då ibland "tappa gruppen". Lärdommen är att checka av att alla är med.