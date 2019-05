Granbarkborrarna svärmar – risk för stora skador på granskog: ”Allvarligt läge”

NA följde med Susanna Ek till ett nytt kalhygge strax norr om Örebro där Skogsstyrelsen har tre fällor utplacerade för att mäta förekomsten av granbarkborre. Vid den första mätningen i slutet av april var fångstfällorna relativt välfyllda av granbarkborrar, men sedan minskade det. Susanna tror att det kyligare vädret under andra hälften av april och början av maj har påverkat.

– De flesta granbarkborrar övervintrar i marken och det behöver vara över 18 grader flera dagar i rad för att de ska komma igång och svärma. När det blir kyligare väder avstannar aktiviteten och de inväntar värmen för att komma igång igen.

NA har tidigare berättat om de stora skadorna orsakade av granbarkborrar under fjolårets varma sommar. I södra Sverige beräknas 2,5 miljoner kubikmeter skog ha skadats. Även i Mellansverige ökade skadorna, och i år ingår därför första gången även delar av Örebro län i Skogsstyrelsens bekämpningsområde.

– Att hantera barkborresituationen är prio ett för oss som jobbar inom skogsbranschen just nu och vi sliter verkligen med detta för att minimera skadorna, säger Susanna Ek.

Det finns farhågor att årets angrepp blir betydligt större än i fjol eftersom granbarkborrarna hann föröka flera gånger. Den varma och torra sommaren var gynnsamt för granbarkborren och det är nu en stor population som väcks till liv och kan ställa till skada. Därför följer Skogsstyrelsen noga förekomsten vecka för vecka och redovisar på myndighetens hemsida resultatet tillsammans med jämförande staplar över senaste åren.

– Eftersom huvudsvärmningen nu är i full gång är det en signal för skogsägare och gå ut och se om man ser tecken på nya angrepp. Det är i så fall precis nu man ska avverka och frakta bort timrets så snabbt som möjligt för att på så sätt få med sig barkborrarna ur skogen, förklarar Susanna Ek.

Senast 1 juli ska virket vara ute ur skogen, annars är det en överhängande risk att granbarkborrarna lämnar virket och angriper nya granar.

Fällorna som består av pelare med trattformade skålar är laddade med feromon, det doftämne som barkborrarna sänder ut för att locka artfränder. De finns på 18 platser i landet, från Kalix i norr till Ljungby i söder.

– För alla som jobbar med skog, särskilt skogsägare, ger mätningarna viktiga signaler att se över sin skog och till exempel ta bort färska vindfällen som annars lätt drar åt sig granbarkborrar. Det är också i samband med svärmningen som man kan gå ut och inventera om granbarkborren angripit stående skog genom att leta efter borrmjöl vid granarnas stambas, säger Susanna Ek.

Andra tips är att låta träd som angripits under förra året stå kvar. De hyser inte längre några barkborrar men är viktiga för arter som är deras naturliga fiender, till exempel myrbaggar, styltflugor och hackspettar.

För skogsägare finns även andra bekämpningsmetoder: 1) Avverkning av riskbestånd före vårsvärmningen. 2) Feromonfällor på större arealer över tusen hektar. 3) Avverkning och snabb bortforsling av fångstvirke som behandlats med feromon. 4) Sök och plock.

Gemensamt för flera av metoderna är att avverkat virke snabbt bör transporteras bort.

Hur ser det ut? Blir det större angrepp i år?

– Det är sannolikt att vi kommer att få mycket stora angrepp även i år och det är ett fortsatt allvarligt läge. Men den sena starten av årets huvudsvärmning har minskat risken för att det ska bli en stor andra generation granbarkborrar, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen.

Örebroforskare: Svamp lockar granbarkborrar

►Forskaren Tao Zhao vid Örebro universitet studerar hur skador av barkborrar förvärras genom att svamp som angriper träd skickar ut doftsignaler som lockar borrarna. Studien är ett samarbete med Linnéuniversitetet, KTH, University of Western Australia, University of Adelaide och Norsk institutt for bioekonomi.

►Svampen, mer känd som blånad, hjälper insekterna att döda de torrstressade träden, eftersom den täpper till splintveden, den yttre delen av stammen. Därmed stoppas vattentransporten. Trädens egen skyddsmekanism, kådning, hjälper föga.

►"Svampen hjälper även barkborren genom att de bryter ner kemikalier som produceras av trädet och det gör att trädets försvar blir svagare – de slår ut giftet som finns i kådan", säger Tao Zhao i ett pressmeddelande.

►Forskarna har studerat fem olika svampar som lever i symbios med olika barkborrar. Att bryta deras förmåga att kommunicera med varandra skulle kunna vara ett sätt att skydda skogen. "Vi behöver hitta nya sätt att skydda skogen. Det är stora värden som går förlorade för skogsägare", säger Tao Zhao.

Avverkningar i Örebro kommun

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Kommunen har ett samarbetsavtal med Sveaskog som ansvarar för avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp. Dessa områden är aktuella:

Lillån: Ett granskogsområde på östra sidan av riksväg 50, mellan Saluvägen och norra delen av Lillån samt ett granskogsområde öster om Sättrabäcken i norra delen av Lillån.

Södra Ladugårdsskogen: Ett granskogsområde i östra delen av Södra Ladugårdsskogen.

Glomman: Granar kommer att tas bort mellan Glomman och Glommans småstugeområde.

Sanatorieskogen: Två mindre granskogsområden vid Sanatorieskogen.