Gretas engagemang lockar allt fler – många höjde rösten för klimatets skull vid Rådhusets trapp: ”Jag tycker det är ett under det hon har gjort”

Den unga miljöaktivisten Greta Thunbergs klimatprotest sprider sig.

Varje fredag under 25 veckor har det skett en klimatmanifestation vid Rådhusets trapp i Friday for future. Den här fredagen fick man hjälp av åtta körer i Choirs for future.

– Jag brukar säga att undrens tid inte är förbi. För jag tycker att det är ett under det Greta har gjort. Vilket genomslag, säger Ingevi Fall.