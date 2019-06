Hans spöklika världar tog örebroaren till San Francisco: ”En känsla av att plötsligt kommer det smälla”

Längs väggarna i ateljén intill Vasatorget står tavlorna staplade på varandra, som starka färgklickar i det annars vita rummet. Ett källarrum med två små fönster i ena änden, inte så många sittplatser men desto mer skaparyta. Och överallt små personliga detaljer; plastgubbar föreställande Tintin och Kapten Haddock, ett porträtt på någon kunglighet, texten ”Varför inte tvärtom?”, skriven direkt på väggen precis där den möter taket.

Det höll på att rinna ut i sanden

Hit kommer konstnären Jesper Blåder minst en gång om dagen, året runt. Till vardags jobbar han på Örebro konsthall, men lunchen intas i ateljén.

– Jag målar i stort sett varje dag, nu inför utställningen i San Francisco har jag varit här jämt, säger han och konstaterar att äppelträden inte blivit klippta den här våren.

– Jag har inte ens hunnit vara ute i trädgården. Min fru kommer nog tycka att det är skönt när det här är klart, det har blivit en hel del sena kvällar i ateljén.

Utställningen i USA har föregåtts av flera års samtal med galleriet. Eftersom det är ett privat galleri måste de tro att en utställning betalar sig innan de vågar satsa.

– Det höll på att rinna ut i sanden men så kom galleriets ägare till Sverige för två somrar sedan och besökte mig här i ateljén, därefter klubbade vi igenom utställningen.

Jag tror att hon tycker att mina målningar är lite annorlunda, lite konstiga

Att se målningar i verkligheten övertygade henne och nu är det dags. På torsdag befinner sig både Jesper Blåder och hans fru på Dolby Chadwick Gallery i San Francisco där det är vernissage för ”Beyond the edge”:

”This will be the gallery’s first show with the Swedish artist, who paints haunting and enigmatic worlds that are unequivocally rooted in our own.”, skriver galleriet om utställningen.

– När hon var här berättade hon att hon aldrig sett någon som målar som jag. Jag tror att hon tycker att mina målningar är lite annorlunda, lite konstiga – på ett bra sätt.

I vanliga fall sätter han inte namn på sina verk men just det här, ”Beyond the edge”, beskriver väl vad Blåder håller på med.

– Jag målar någon slags världar som påminner om den verkliga världen. Världar där vad som helst kan hända, en känsla av att plötsligt kommer det smälla. Vilket det också gör i verkligheten, det är så livet fungerar.

Men hans världar tar inte slut där, på målarduken.

– Det finns något bortom kanten, något som vi inte ser. Det är alltid viktigt i mina bilder, vad som händer bortom det man ser. Jag tänker på bilderna som ett skeende eller en film, snarare än ett fotografi.

Jag vill max ställa ut vart femte år i samma stad

Han tycker om linjer; tennisbanor, ställverk och flygplatser.

– Jag blir alltid inspirerad av att gå i flygplatsernas långa raka korridorer, säger han och berättar att han brukar fota av dem för att använda som inspiration när han målar.

– Och så går jag igång på färg.

Musiken står alltid på när Jesper Blåder målar i sin ateljé.

– Det kan vara lite olika musik, just nu är det mycket blues. En tid lyssnade jag bara på Beatles, jag hade egentligen inget förhållande till dem innan men då köpte jag en skiva i månaden och lyssnade in dem ordentligt. Det färgade av sig på målningarna jag gjorde då.

De Beatlesinspirerade verken ställdes sedan ut på Galleri Örsta i Kumla. Utöver det kan man den senaste tiden ha sett Jesper Blåders konst när han ställt ut i Örebro länsteaters nya konstsatsning, Galleri Hörnan. Eller på Bryggeriet i Nora. Men egentligen är han restriktiv med att ställa ut på hemmaplan.

– Jag älskar Örebro och dess konstliv, men jag tycker att det är roligt och bra att också ställa ut på andra platser – att inte återkomma för tätt till samma plats.

En konstvärld jag inte tidigare varit inne i

Vanligtvis blir det en till två utställningar per år. Men det här blir första gången han tar med sig sin konst över Atlanten.

– Det ska förstås bli jättespännande att ställa ut i San Francisco, det är ett stort galleri och en konstvärld jag inte tidigare varit inne i.

Tyvärr sammanfaller det med invigningen av Open Art, så det här blir första gången Jesper Blåder inte deltar på den.