Här är hela listan: Stor akademisk högtid – Josefin en av 43 som fick sin doktorshatt: ”Känns overkligt”

Vid halv fyra-tiden på eftermiddagen fylldes foajén i det nybyggda Nova-huset på universitetsområdet med doktorer och professorer i högtidsklädsel. Josefin Persson hade valt en grå långklänning med pärlor och minglade tillsammans med sambon Gustav Johansson.

Hur känns det?

– Det känns overkligt, men roligt, säger Josefin, som kan titulera sig filosofie doktor i kemi.

– Man är ju inte van vid sådan här tillställningar men en sådan här dag innebär att man blir accepterad som doktor, och det känns högtidligt.

Kristina Sutter Beime, ekonomie doktor i företagsekonomi, har doktorerat på det spännande ämnet ”Den avvikande anställde”.

– Ja, den som skapar friktion och störningar, berättar hon. Jag har studerat ämnet utifrån chefens perspektiv, vad chefer betraktar som avvikande och vad de gör för att hantera den individen.

Kristina hade klätt sig i frack.

– Det är inget stort statement, jag tycker helt enkelt frack är ett vackert plagg, konstaterar hon.

Magnus Hansson är ceremonimästare och förklarar att den stora akademiska högtiden vid Örebro universitet alltid infaller helgen efter det datum då högskolan blev universitet, den 6 februari. I år fyller Örebro universitet 20 år och firar lite extra hela året. Men själva den akademiska högtiden har sina ritualer och former. De ändras inte för att universitetet fyller jämnt.

– Det är tre saker som händer, om man ska förklara det enkelt, säger Magnus. De som blivit doktorer under året som gått promoveras, de får sin hatt eller krans, beroende på vilket ämne de doktorerat i.

– De får också en ring, en symbolisk ring, som ett bevis på förbundet med vetenskapen. Sedan får de också ett diplom som visar att de har rätt att undervisa vid universitetet.

– Dessutom så installeras professorerna till sitt ämbete och vi delar ut priser till pedagogiska pristagare.

Magnus berättar att själva ceremonin går tillbaka till medeltiden. Det är ceremonin som är det viktiga men det blir också fest med bankett där studenter från Grythyttan står för maten och serveringen.

Är det nervöst att hålla i hela den här ceremonin?

– Det är klart det är en anspänning, säger Magnus Hansson. Men den stora anspänningen var igår (läs: fredag) när vi genomförde generalrepetitionen. Många har ju inte varit med om en akademisk högtid tidigare och det gäller att gå i procession och gå in på scenen i rätt tid för att få rätt hatt eller krans.

– Men nu vet jag att det fungerar, vi har tränat på det här så väl så det kommer att gå bra, säger han.

Här är hela listan över de som får sina utmärkelser:

Promovering av doktorer:

►Tommy Andersson, medicine doktor

►Karin Andersson, filosofie doktor

►Karin Arinell, medicine doktor

►Mialinn Arvidsson Lindvall, medicine doktor

►Anna Björkenheim, medicine doktor

►Louise Björkman Hjalmarsson, medicine doktor

►Fredrik Calais, medicine doktor

►Anna Carling, medicine doktor

►Karuna Dahlberg, medicine doktor

►Mattias Folkesson, medicine doktor

►John­Peter Ganda, filosofie doktor

►Karin Hilden, medicine doktor

►Helena Isaksson, medicine doktor

►Kristina Luhr, medicine doktors

►Marie Matérne, medicine doktor

►Adrian David Meehan, medicine doktor

►Geena Paramel, medicine doktor

►Åsa Skagerstrand, medicine doktor

►Ingrid Ziegler, medicine doktor

Ekonomi, natur- och teknikvetenskap

►Tomasz Piotr Kucner, teknologie doktor

►Cecilia Ekström, ekonomie doktor

►Madelen Lagin, ekonomie doktor

►Karin Seger, ekonomie doktor

►Kristina Sutter Beime, ekonomie doktor

►Filip Bjurlid, filosofie doktor

►Benedikte Bente Nilsen, filosofie doktor

►Anh Mai, filosofie doktor

►Josefin Persson, filosofie doktor

►Selen Savsin, filosofie doktor

►Aili Tang, filosofie doktor

Humaniora och socialvetenskap

►Jeanette Andersson, juris doktor

►Karin Kulin Olsson, juris doktor

►Magnus Adenskog, filosofie doktor

►Renée Andersson, filosofie doktor

►Malin Anniko, filosofie doktor

►Malin Arvidsson, filosofie doktor

►Sanela Bajramovic´, filosofie doktor

►Serena Bauducco, filosofie doktor

►Johan Carstens Söderstrand, filosofie doktor

►Eva­Lena Erixon, filosofie doktor

►Mihai Frumuselu, filosofie doktor

►Miriam von Schantz, filosofie doktor

►Matilda Wurm, filosofie doktor

►Karin Amcoff, medicine doktor

►Farzaneh Badinlous, filosofie doktor

►Hadi Banaee, filosofie doktor

►Stefan Billinger, filosofie doktor

►Carl Eriksson, medicine doktor

►Espen Fengsrud, medicine doktor

►Louise Johannesson, filosofie doktor

►Christos Karefylakis, medicine doktor

►Beatrice Kennedy, medicine doktor

Tio nya professorer har installerats:

►Karin Blomberg, professor i omvårdnadsvetenskap

►Håkan Geijer, professor i medicinsk vetenskap

►Liselotte Hermansson, professor i arbetsterapi

►Marie Holmefur, professor i arbetsterapi

►Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi

►Bo Lennernäs, professor i medicinsk vetenskap

►Patrik Lundell, professor i historia

►Lars-Olov Lundqvist, adjungerad professor i handikappvetenskap

►Jonas Persson, professor i psykologi

►Elisabet Welin, professor i omvårdnadsvetenskap

Fyra nya hedersdoktorer:

►Kanwaljeet Anand, professor i pediatrik, anestesiologi, perioperativ medicin och smärtmedicin vid Stanford University School of Medicine i USA.

►Michael Beetz, professor i datavetenskap vid universitetet i Bremen, Tyskland.

►Gurpreet Dhillon, professor och prefekt vid Department of Information Systems and Supply Chain Management vid University of North Carolina, Greensboro i USA.

►Lakshmi Kumar, hedersdoktor i socialt arbete.

Två pedagogiska priser, som Örebro studentkår utdelar, gick till:

►Karl-Magnus Edberg, universitetsadjunkt i måltidskunskap restaurang­ och hotellhögskolan i Grythyttan.

►Helena Stålnacke, universitetsadjunkt i handikappvetenskap institutionen för hälsovetenskaper.