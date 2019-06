Här är vinnarlåtarna som NA:s läsare röstat fram: ”Bland det vackraste som finns”

Den senaste månaden har ni fått välja era fem favoriter på en lista om 15 hits från den klassiska musikvärlden. Sammanlagt har det kommit in nästan 500 röster. Redan från start tog två verk ledningen och släppte sedan aldrig greppet:

”Blommornas vals” ur Nötknäpparsviten av Pjotr Tjajkovskij fick överlägset flest röster och det enda svenska bidraget, Bobbie Ericsons ”Utskärgård”, stod också ut som läsarnas nummer två på önskelistan.

Därefter var det desto jämnare och när röstningen avslutades skiljde det bara en röst mellan fyran och femman, samt ytterligare fem låtar som precis föll på målsnöret.

Framröstad som nummer tre av er läsare blev ouvertyren i ”Den tjuvaktiga skatan” av Gioacchino Rossini. Därefter valde ni John Williams ”Hedwig´s theme” ur Harry Potter och som låt nummer fem röstades ”Symfoni nr 5, sats 4”, av Ludwig van Beethoven.

Ett röstningsresultat som föll i god jord hos Svenska kammarorkesterns konstnärliga chef, Gregor Zubicky:

– Ett mycket roligt urval!

– De här fem verken är lätta att göra ett balanserat program av vilket inte alltid är fallet när man väljer ut sina favoriter från en lista, men här föll allt på plats tycker jag. Det ska bli kul att spela dem.

En del av den andra musiken på Önskekonsert är redan på förhand given, Anna Bergendahls Melodifestivalbidrag ”Ashes to ashes” till exempel och att solisterna som kommer från Opera på Skäret framför musik ur Trollflöjten – operan som spelas på Skäret i sommar. Emil Svanängen, med artistnamnet Loney dear, kommer att framföra en variant under namnet ”Easier/Sum” där åtminstone den senare delen är titeln på en av hans mest spelade låtar.

Utöver det har Svenska kammarorkestern valt ut sin egen favorit från Önskelistan bland de tio verk som var kvar efter era röster, ”Svanen” ur Djurens karneval av Camille Saint-Saëns. Här kan vi vänta oss ett framträdande från Svenska kammarorkesterns solocellist Mats Levin.

– Jag har hört berättats om att han ofta ger små egna Önskekonserter, när han sitter i Örebros parker och spelar. Så är det när vi är på turnéer också, plötsligt sitter han utanför konserthuset och spelar cello, säger Gregor Zubicky.

– Det är en väldigt rolig musiker att presentera. Och Svanen är bland det vackraste som finns.

Repertoar Önskekonserten 2019:

► Gioacchino Rossini – Den tjuvaktiga skatan, ouvertyr

► Mozart - Die Holle rache (Nattens drottnings aria, ur Trollflöjten)

► Mozart - Ein Vogelfänger bin ich ja (barytonen Papagenos sång, ur Trollflöjten)

► Bobbie Ericson – Utskärgård

► John Williams – Hedwig´s theme ur Harry Potter

► Loney Dear – Easier/Sum

► Pjotr Tjajkovskij – Blommornas vals

► Anna Bergendahl – Ashes to ashes

► Camille Saint-Saëns – Svanen ur Djurens karneval

► Ludwig van Beethoven – Symfoni nr 5, sats 4