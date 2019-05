Här pumpas blodet på 34 meter löpande band - ny robotteknik på USÖ: ”Underlättar enormt”

Utrustningen som varit i drift sedan november invigdes av regionrådet Karin Sundin på tisdagsförmiddagen. Men egentligen var det inte bara tekniken som var i fokus, för i och med installationen har personalen vid laboratoriet fått en helt ny, öppen arbetsmiljö. Automationsbanan står i en egen hall.

- Jättebra. Det har varit en rätt tung inkörningsperiod, men det underlättar enormt nu när det är i gång, säger Sandra Porath, biomedicinsk analytiker, och en av 300 anställda vid kliniken.

Hon är processansvarig för ett av de olika instrumenten längs banan, det som mäter koagulation. Hennes arbetsuppgifter är att övervaka, att se till att instrumentet är rätt kalibrerat och att det finns reagens, det ämne som proverna analyseras med, i behållarna.

Tidigare stod de olika instrumenten i olika rum som krävde egen personal. Nu sitter Sandra Porath med sina kollegor och övervakar utrustningen på sina skärmar i ett öppet kontorslandskap. En stor vinst för arbetsmiljön, menar hon.

- Vi kommer varandra närmare och kan hjälpas åt på ett annat sätt. Det blir mer teamarbete, säger hon.

Den nya laboratoriemiljön är resultatet av flera års planeringsarbete, berättar Jan Forslid. Automationsbanan med instrument som hanterar de största provvolymerna hyrs av Siemens på ett sjuårskontrakt som sedan kan förlängas ett år i taget. Det betyder att Siemens står för reagens, underhåll och uppdateringar.

- Vi räknar med uppemot 30 procent lägre kostnader när banan är intrimmad och klar, främst handlar det om lägre personalkostnader, billigare kemikalier och service, säger Jan Forslid.

Men han understryker att det inte betyder personalminskningar. Fortfarande krävs manuellt arbete för många analyser och laboratoriepersonal är en bristvara.

- Därför är det här ett sätt att klara generationsväxlingen också.

Så hur fungerar tekniken? Proverna levereras precis som tidigare på olika sätt, det vill säga via rörpost, budvagnar eller manuellt genom lucka. Men där upphör likheterna mot tidigare. Nu matas de direkt in i automationsbanan där etiketterna avläses automatiskt och locken plockas av. Provrören färdas sedan vidare längs banan där instrumenten för olika analyser bildar en slags mellanstationer. Vid just det instrument där analysen ska göras plockas provröret ut av en robotarm.

Direktanslutning, utan manuell mottagning är det optimala. Sådan teknik har utvecklats i Danmark, berättar May Eriksson som är driftchef.

- Där finns till och med exempel där vårdcentraler är anslutna med rör nergrävda i marken. Det innebär stora miljömässiga vinster i och med att man slipper andra typer av transporter.

Inom USÖ har också ett sådant arbete påbörjats. Hittills är provtagningen en trappa ner i M-huset samt barnakuten anslutna med direktledningar, men planer finns på ledningar från nya akuten som ska stå klar 2020 samt två andra kliniker i H-huset.

May Eriksson ser stora fördelar i ett jämnare flöde och att inga prov blir liggande, vilket annars kan vara risken när personalbemanningen är låg nattetid och vid storhelger.

- Inga stopp i våra ledtider, det är den stora vinsten för vården, säger hon.

Det tidigare arbetssättet, att manuellt sortera, öppna lock, placera i rätt instrument, vakta medan analysen pågår, var tidsödande och driftsäkerheten var ojämn. Nu är ambitionen att inte alls behöva röra provrören, berättar Anne Svensson som varit projektledare under installationen. – Ögat kan läsa av fel men med det här systemet blir det en större säkerhet.

Införandet av den nya tekniken har inneburit ett omfattande utbildningsarbete. För laboratoriepersonalen handlar det också om att anamma nya arbetssätt. Kort sagt: mer övervakning av system än eget analysarbete.

- Alla är verkligen "up and running" och det är så roligt. Vi har verkligen jättefin personal, säger Anne Svensson.

Fakta, klin-kemlab, USÖ

►Varje dygn tas 5 000 provrör emot vid laboratoriet för klinisk kemi vid USÖ, dels från sjukhusets egna kliniker men också de 29 vårdcentralerna ute i länet. 20 000 analyser per dygn utförs.

►Kliniken, som har dygnet runt-verksamhet alla dagar på året, har 300 anställda.