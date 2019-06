Helgens bästa: Kvinnlig magi, en öppnad herrgård och häng med Stina Ekblad hemma hos Carl Jan

Har du inget givet mål för att fira midsommar så hittar du en bra översikt på annan plats i tidningen.

Aftonen följs av en väldigt lugnt midsommardag - det som sticker ut i mängden är ett "roof top party" på vattentornet Svampen med DJ Ado & Nino samt Harmonika by Selimovic. Bakom finns Yugo nights, som tidigare hållit till på Wobbler. Förköp är ett krav.

Svalbo café har visa av erfarenheten stängt i midsommar - men på söndag kväll välkomnas De Tröstlösa Bröderna och Sorglösa Syster som ger en kväll i Dan Anderssons tecken.

I helgen öppnar också Karlslunds herrgård sitt kafé för säsongen. Söndag kl 14 är det dessutom dags för sommarens första Musik vid herrgården. Malin Strömbäck och Erik Harrström förvaltar en tradition från svenska jazzsångerskor i programmet "Med ögon känsliga för grönt".

Om vi kikar in en bit på nästa vecka hittar vi också 20 minuter långa teaterföreställningar på Karlslund vid Barnens trädgård tack vare Kulturskolans feriepraktikanter: 25–28 juni samt 1–3 juli kl. 11, 13 och 15.

Redan i kväll är det också premiär för "Ronja Rövardotter" på Lerbäcks teater, som spelas fram till 21 juli.

Ett par tips till nästa onsdag får bli bonus: 26 juni ordnas vinylkvällen "Knaster" på Stå, och jazzklubben har premiär för sin sommarscen på Stadsträdgården med Los Chicharrones.

Så till veckans tre utvalda tips:

1) Häng hemma hos Carl-Jan - och träffa Stina!

På söndag startar 34:e upplagan av Saxå kammarmusikfestival med en konsert hemma hos Carl Jan Granqvist, där festivalen också traditionsenligt avslutas den 29 juni. Årets tema är "The Fairy Tales and Our Identity" eller sagorna och vår identitet, och ingen mindre än skådespelerskan Stina Ekblad finns på plats som berättare..

2) Tisdagsträffar startar med magi!

Ett tips till alla barnfamiljer till efter helgen: Veckan som kommer startar nämligen säsongen av Tisdagsträffar på Spelgården i Wadköping. Först ut är "Den magiska hatten" med den professionella magikern Malin Nilsson. Publiken får bland annat klura över om det finns saxar som bara klipper fyrkantiga hål, Arrangör är Föreningen Folkets Park Örebro.

3) Dags att utforska Open Art!

Gå till kiosken, knyck mormors eller se till att spara den som kommer i lådan - ja, tipset är helt enkelt att komma över en pappers-NA i morgon! Då bjuder nämligen NA-redaktionen alla läsare på en heltäckande bilaga om Open Art med karta i mittuppslaget och allt. För nu har det väl blivit dags att utforska alla verk du missat?

