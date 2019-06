Helgens bästa: Nystart för gamla Prisma, Z-dans och startskott för Open Art

Det finns gott om godbitar denna röda dag, klämdag och helg. Vi försöker ta dem i ordning:

På nationaldagen står flera artister på Stadsparkens lilla scen, som Ki Soe, känd från Idol, Julia Pietrzak Rådström, Emelie Fransson och soulbandet Roseph.

Fredag är det marknadsafton (se utvalt tips 3), men också dagen då Soulmates släpper ny låt med spelning på Makeriet. första allsången på Strömpis och nya krogen Watt öppnar med Shamrock som första liveakt.

I Brunnsparken blir det Örebro dansfestival med kurser och dans till Mannerz och Donnez fredag respektive lördag.

Så kommer vi till lördag: När Joe Labero besökte Örebro var det framför allt Rackartygarna som lockade de unga. Nu bjuder de på extremsportshow med Skata på Gustavsvik. Ett stenkast därifrån bjuder Örebro brygghus in till gårdsfest med grillat.

På Pennybridge arms har Martin Karlsson’s Degradation releasefest för nya låtar, medan T-Blues Swede avslutar jam-säsongen på Lovisas. På Watt blir det rave i källaren under namnet Klubb Error.

Söndag kväll fortsätter Bishops med sina tema-quiz – denna gång är temat mord.

Som om inte det räckte fortsätter arrangemangen in i början på nästa vecka. Tisdag är det fjärde upplagan av Vespertine i Wadköping med bland andra Novel Fae, Those Without och Caroline Wickberg.

På onsdag stor hiphop-festival på Frimis samt Årets Ninja på Stå.

Så till veckans tre utvalda tips!

1) Konst, jazz & kaffe

I konstväg blir det svårt att konkurrerar med Open Art, med filial i form av Nora Art, som båda invigs på lördag. Men redan idag öppnar Olle Medins skulpturpark i Laxå. Besöket kan förslagsvis slås ihop med en visit på Tiveds kafferosteri & café, där Örebro Jazz & Blues presenterar Nicklas Boman trio på lördag kväll.

2) Livemåleri till klassisk musik

På Örebro konserthus framförs både musik och konst på fredag. Tiina Osara målar live på scenen bakom Svenska kammarorkestern och dirigenten Patrick Gallois, och låter sig inspireras av Arvo Pärts fjärde symfoni, också kallad Los Angeles.

På Bio Roxy, både fredag och lördag kväll bjuder dessutom musikskapare från flera olika länder på experimentell och modern musik under titeln Crosscurrents and Nodes.

3) Timo på torget

Marknadsafton bjuder också på musik från Stora scenen på Stortorget. Dit väntas bland andra Timo Räisänen - samt de lokala talanger som gått till final i P4 Nästa: Sofia Vivere, Daniel Josefson, Linnea Sars med flera. Redan kl 16 spelar dessutom Hent, ett band med fyra 8-åringar (!) från Lekeberg.