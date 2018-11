Helgkollen: Hela helgen uppdelad i lyxiga temalistor – en tidlös trend

En odiskutabel favorit i nästan varje människohjärta är listan. Listan är inte något som trendar bara en liten stund, som retro eller Muminmuggar, den är tidlös. Den är också tacksam för alla oss som gillar att sortera. Därför har jag sorterat upp hela den kommande Örebrohelgen i olika temalistor – en njutning för oss alla <3

Helgens tre konstupplevelser:

► På lördag kl 12.00 är det vernissage på Konstfrämjandet Bergslagen för samlingsutställningen "NU" med konstnärerna Cecilia Jansson, Karin Johansson, Ulrika Linder, Kristina Lindberg, Brittmari Sjöberg, Karin Ward och Hanna Wildow.

► På söndag kl 15.00 invigs ett nytt offentligt konstverk i Stadsparken, "Upplyst". Konstverket är en skulptur i Stadsparken av konstnären Birgitta Muhr som av kommunen fått i uppdrag att skapa en tryggare miljö i parken.

► Jag vill också tipsa om en utställning på Black door gallery som hade vernissage förra lördagen, ”Tank 1-46” av Carl Johan Erikson. Utställningen är en fotografisk dokumentation av de dopgravar som finns i pingstkapellen och kyrkornas golv och pågår till den 15 december.

Helgens tre shower:

► På fredag kväll kommer Kristian Luuk med sin föreställning "Scenkväll med Luuk & Daniel Hallberg" till Hjalmar Bergmanteatern.

► Samma kväll är Jonas Gardell med sin ”Provföreställning” på Örebro konserthus (missa inte efterföljande recension!).

► På lördag kväll fylls Conventum arena av Tomas Ledin-fans när han kommer hit med sin show "Skarpt läge".

Helgens tre jul- eller körkonserter:

► På lördag är det julkonsert, "Tidernas jul", med Karl-Johans skolas musikelever på Conventum.

► Örebro studentsångares årliga decemberkonsert "Kalastider", startade visserligen redan i torsdags men pågår också fredag och lördag. "Julkänlsa i en temperatur med samtiden", utlovas i Aula Nova på Örebro universitet.

► Nyligen skrev vi om att Akademiska orkestern ombildats till att bli Örebro universitets orkester samt att de var med i jätteorganisationen som framförde Carmina Burana tidigare i höst. Nu kommer deras nästa konsert, tillsammans med framstående pianisten Hans Pålsson, framför de Beethovens femte symfonin och Mozarts 21 pianokonsert. Förutom dessa verk kommer det att bli ett uruppförande av kompositionsstudenten Gabriel Stenborg samt några Mozartfantasior för solopiano. Dirigent är Katarina Andreasson.

(För att inte tala om Bach to Örebro som framför Juloratoriet 1-3 i Nikolaikyrkan, men den får en helt egen artikel. Liksom Wirénkvartetten här intill)

Helgens tre tips till den yngre, lite hippare, publiken:

► På fredag kommer Familjen till Satin – "Äntligen!", skriver krogen och jag tror att många håller med.

► På lördag spelar Jennie Abrahamsson musik från sitt senaste album "Reverseries" på Örebro konserthus.

► Det är också klubbdags på lördag när Shoes and crackers klär upp Kulturhuset för kvällen. "En dansant mix av Rare Soul och rå RnB", skriver arrangörerna att dj:n Marcus Hjoberg kommer att bjuda på.

Och nu till helgens tre utvalda tips:

1. Dans på Hjalmar Bergmanteatern

I föreställningen "Drone" har koreografen Erik Linghede jobbat med det han kallar människans koreografi.

2. Dans på Teater Martin Mutter

Från fredag till söndag är det dansfestival på Teater Martin Mutter, som flera gånger den här hösten har haft olika dansarrangemang. Dansfestivalen heter "Going solo together" och innehåller solo-framträdanden, film, workshops och samtal från internationella och regionala artister. Konstnärlig ledare och producent för dansfestivalen är Maria Svensson, dansare från Örebro men numer bosatt på Irland.

3. Kjellvander och Hart på Clarion

Han var senast här under årets Live at heart och nyligen framförde han också musik från sitt nya album på Svt:s Go'kväll, nu kommer Christian Kjellvander till Örebro för en spelning på Clarion hotel. Supportakt för kvällen är lokala artisten Ludwig Hart, som också spelade under Live at heart.