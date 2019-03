Hundratals Örebroelever i välgörenhetskonsert med Sjung med Spångberg-kören och sydafrikanska ungdomar: ”Musik är ett språk som alla kan tala”

Ett musikaliskt möte över kontinenter, skolungdomar emellan. Snart är det dags för "Star for Life in Concert" i Örebro när flera hundra Örebroelever tillsammans med sydafrikanska ungdomar bjuder in till välgörenhetskonsert.

– Musik är ett gemensamt språk som alla kan tala och sprida ett budskap med. Det är fint, säger Alice Lindgren på Karl Johans skola, som medverkar i projektet.