”Hur snabbt är det okej att hon träffar en ny?” Så här svarar familjerådgivarna

Fråga: ”Hur snabbt är det okej att hon träffar en ny?”

Jag och sambon har varit tillsammans i åtta år, och har en dotter på fem år. Förhållandet har väl varit lite upp och ner, och vi har väl pratat lite lätt om detta funkar eller ej. Vi har kört på tills nu, hon gjorde slut i söndags, och jag fick veta att hon har känslor för en annan – inte har varit otrogen eller något – i en kollega. Dom har käkat ute ett par gånger, och tänkt göra en resa ihop, men hon har inte ens flyttat ut eller fått nytt boende.

Var finns respekten mot mig, vårat långa förhållande och våran dotter. Dom har ju inte "gjort något" men det är fortfarande väldigt fel och respektlöst anser jag. Jag mår mycket sämre nu av detta, och har krävt av henne att inte träffa honom privat förrän om en månad.

Vad tycker ni? Baserat på det jag nämnde ovan; barn, hus, tiden på relationen. Vad är rimlig tid innan man träffar en ny? En vecka? En månad? Sex månader? Ett år?

Familjerådgivarna svarar: ”Det finns helt enkelt inga regler kring dessa saker”

Hej Anonym!

Vi hör din förtvivlan som också är väldigt förståelig. Det känns aldrig bra att bli övergiven. Detta slår hårt mot alla och envar. Man har ett liv tillsammans och den man lever med är en stor del av ens trygghet, rutiner och tillvaro. Därför hör det till att man mår dåligt och att man även blir förtvivlad. Det sätt du känner dig lämnad på handlar i brevet om att allt går så fort.

Ni har tidigare lyft frågan om huruvida er relation fungerade eller inte. Det hade varit bra att ta tag i det då, och kanske även sökt hjälp. Tyvärr är det vanligt att man hellre blundar och ”kör på” som vanligt. Under ytan fortsätter dock oftast avståndet att öka. Man kanske till och med intalar sig att allting är bra, eller så är vardagen så fylld av allt man måste göra att man inte orkar bekymra sig. Det som också händer är att man omedvetet öppnar upp för nya bekantskaper. Så en dag hittar den ena partnern en ny och spännande person som oftast bekräftar en oerhört mycket.

Du undrar hur lång tid det bör gå innan den andre träffar en ny bekantskap. Det finns helt enkelt inga regler kring dessa saker. Vi håller dock med om att det hade varit justare att avsluta relationen med dig innan din sambo började umgås med någon annan.

Du beskriver hur du känner dig djupt besviken på din partners hastiga beslut. Då brukar det vara några saker man bör tänka på. Dels att man inte kan göra mycket åt sin partners beslut i detta skede, dessutom att det är viktigt för dig att – så gott det går – ta hand om dig själv. Ta kontakt med vänner som du litar på – och gärna de vänner som du tror kan vara ett stöd och en balans för dig i ditt arbete att förstå både henne och dig. Fortsätt med en ordnad vardag. Gå till jobbet, prata med din chef så det finns förståelse att du ibland kan vara ledsen. Acceptera de känslor som kommer. Känslor är inte farliga och genom att låta dem finnas så blir de paradoxalt nog inte så jobbiga i längden. Fortsätt ta väl hand om er dotter och smutskasta inte mamman inför henne.

Samtidigt som er kärleksrelation tar slut så kommer er föräldrarelation att fortgå. Ni har båda två ett fortsatt ansvar som föräldrar till ert barn resten av livet. Detta är en relation som ni båda bör värna om. Barn mår inte så dåligt av en separation utan mer dåligt av att föräldrarna inte kan samarbeta. För att samarbeta behöver man också respektera och kommunicera med varandra.

Om det blir svårt att göra det på egen hand så rekommenderar vi er att söka hjälp på den familjerådgivning där ni bor.

Familjerådgivarna

