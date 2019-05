I dag släpps Sofia Viveres nya låt: ”Om att pusha sig själv över gränsen och hitta tillbaka”

Sofia Vivere har bott i Örebro sedan hon var ett år. Nu är hon 19 år, pluggar på Musikhögskolan och satsar på pop och soul. Hon har hörts på Live at Heart, vunnit länstävlingen Imagine Sweden, blivit utvald av INES Talent, alltså de festivaler som ingår i showcase-samarbete för nya, lovande artister, och blivit nominerad i kategorin "Årets genombrott" i tidningen Gaffa. Juryn för musiktävlingen Imagine beskriver Sofia Vivere så här: "Med en självklar utstrålning levereras en stark och fokuserad show präglad av positiva vibbar och en självsäker attityd."

Förra året kom singeln "Who The Hell Am I?’. Nu kommer "Feeling better" med en text om att pusha sig själv över gränsen och finna en väg tillbaka till sin kropp och hälsa. Låten släpps online på olika streamingtjänster den 17 maj 2019. Dessutom spelas den live på Stortorget den 7 juni i samband med "P4 Nästa", där Sofia Vivere är en av fem finalister.

Artist: Sofia Vivere

Titel: Feeling Better

Genre: Pop, RNB

Medverkande: Michelle Amkoff, Henrik Langemyr, Kasper Martinell, Sofia Vivere, alla verksamma i Örebro.

