IT-elever från Örebro trea i programmeringstävling – vill göra vårt shoppingbeteende online mer miljövänligt

Laget som eleverna Johan Lind, André Edetun Falk och Amandha Stensson tillhör, High Tech Unicorn, kom på tredje plats på Hack for Sweden, ett så kallat hackathon som pågått under ett par veckor i april. Temat för tävlingen var hållbarhet.

"Vårt lag valde att rikta in oss på business-kategorin och problemet med transporter vid näthandel. Det är många som beställer kläder och skor av flera storlekar för att sedan returnera de som inte passar och denna transport skapar koldioxidutsläpp. Vi skapade ett tillägg till webbläsaren som ger en vänlig påminnelse om dessa utsläpp", säger Johan Lind.

Så här lyder juryns motivering:

"“High Tech Unicorns offers a simple solution to help change the return behaviour of consumers who shop online. This team has already created a Chrome Extension that allows for testing the impact of their idea early on and will be able to spread knowledge and highlight an often overlooked problem in the return behaviour.”