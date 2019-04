Jonas parkerade sin moped på mopedparkeringen – p-böterna står fast: ”Örebro enda stad där man tänker så”

I februari berättade NA om Jonas Jernberg som fått dubbla böter efter att ha parkerat sin trehjuliga podmoped på mc- och mopedparkeringar i Örebro. Första p-boten fick han på Järntorget i somras och i december var det dags för nästa gula böteslapp, nu på Köpmangatan.

– När man vill göra rätt för sig får man myndigheterna mot sig, det är synd, kommenterade Jonas i februari.

Jonas betalade in böterna, totalt 2 000 kronor, men bestred den första p-boten hos Polismyndigheten. I förra veckan fick han efter en lång väntan besked, men ett nedslående sådant. Jonas bestridande lämnas utan bifall.

– De går helt enkelt på skyltens innebörd och beaktar inte att det är en moped utan sidovagn och att jag blivit hänvisad av en parkeringsvakt, konstaterar Jonas.

På skylten är en motorcykel med två hjul avbildad. Jonas elfordon har visserligen tre hjul, men är klassad som EU-moped klass 1 med en topphastighet på 45 kilometer i timmen.

Det är med andra ord en tolkningsfråga.

– Örebro är fortfarande den enda stad där man tänker så. I Göteborg, Lerum, Stockholm och Umeå, där jag kollat bland Zbee-ägare, kan man tydligen stå på moped- och mc-parkeringar utan att bli bötfälld, understryker han.

Jonas parkerar numera på vanliga p-platser för bilar.

– Tur att fordonet är så litet så jag kan klämma mig in på ställen där en bil inte skulle få plats. På så sätt får Gatukontoret in en extra p-avgift på rutan där jag klämt in mig.

Han skickar med en hälsning till stans alla bilister:

”Så snälla bilist, bli inte arg för att min moped står på din bilparkering, jag har verkligen försökt att inte göra det. Myndigheterna tvingar mig till det. Men en sak är i alla fall positiv, jag smutsar inte ner din stadsluft med några utsläpp.”