”Kan man verkligen älska någon på viljestyrka om man inte känner något längre?” Här är familjerådgivarnas svar

Fråga: "Kan man verkligen älska någon på bara viljestyrka om man inte känner något längre?"

När man läser i böcker om relationer som är skrivna av kristna författare står det ofta att man ska bara bestämma sig för att äktenskapet ska fungera så fungerar det. Det är ju klart att man ska ta sina löften på allvar och inte bara ge upp men kan man verkligen älska någon på bara viljestyrka om man inte känner något längre?

Min man är inte så som han var när vi träffades och gifte oss. Nu när jag är efterklok kan jag ju inse att jag fortfarande var förälskad när vi gifte oss och inte kände honom tillräckligt. Jag tror inte att han har förändrats utan det jag nu ser är hans rätta jag som jag var för "blind" att se i början. Han var glad, uppmärksam och ville hitta på saker. Det kändes som han lyssnade på mig.

Nu är han ofta sur, vill inte att jag ska ha egna intressen eller träffa andra personer som till exempel arbetskamrater eller mina vuxna barn.

Jag kan inse att mycket av hans beteende troligen beror på dålig självkänsla, han behöver mycket bekräftelse av mig för att må bra. Helst ska jag vilja vara med honom hela tiden, inte sägs emot eller han andra åsikter.

Jag vill stödja och hjälpa honom, men om det betyder att jag måste göra ett stort avkall på den som är jag känns det inte bra.

"Greta"

Familjerådgivarna svarar: "Nu, i modern tid, är äktenskap mer än bara ett avtal"

Hej Greta!

Vi ser och förstår att du gjort mycket på egen hand för att förstå din situation genom att läsa och analysera. Är det något du delat med dig av till din make?

Visst stämmer det att man under förälskelsen blir förblindad och först när den går över ser varandra mer för den man är. En förälskelse påstås som längst hålla i sig i två år, oftast betydligt kortare tid. Därefter väljer man antingen den andre i förhoppning om en övergång till varaktig kärlek eller så lämnar man varandra och går vidare. Du berättar att ni gifte er innan ni lärt känna varandra så mycket och nu har ni svårt att förhålla er till varandra på ett tryggt och bekräftande sätt.

Du känner dig begränsad och kontrollerad av honom och den förväntade kärleken har snabbt tagit slut. Ni har ingått äktenskap och avgett löften om att stå vid varandras sida i nöd och lust livet ut. Nu, i modern tid, är äktenskap mer än bara ett avtal där man bara kan bestämma sig för att det ska fungera. Vi förväntar oss och behöver varierande grader av känslomässig närhet och bekräftelse. Vi har också behov av att utvecklas som individer.

Om du känner att du inte når fram till din make med dina behov av egen tid och egna intressen blir det mycket problematiskt då man behöver vara två för att utveckla en relation. Detta är en varningssignal som behöver tas på allvar.

Ett långt liv tillsammans kräver en god och respektfull kommunikation från bådas håll. Man behöver också utveckla en ”VI-känsla”.

Vår bedömning utifrån din beskrivning är att det vore bra att söka familjerådgivning, där professionell kunskap finns. Där kan ni tillsammans ta reda på om det går att skapa en god gemensam framtid eller inte.

Vill han inte följa med, sök då egen kontakt för att komma vidare.

Familjerådgivarna

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Erbjuder: Samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

►Adress: Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 B i Örebro.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet eller i övriga Sverige Kika på Svenska kyrkans webbsida vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: I Örebro kostar det 150 kronor per person per gång. Resten står kyrkoavgiften för, som betalas av Svenska kyrkans medlemmar. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning