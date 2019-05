Kulturkvarterets chef om kritiken mot tillsättningen: ”Jag kände aldrig att det var mot mig som person kritiken riktades”

Det var vid årsskiftet som han tillträdde den nya tjänsten som verksamhetschef för de båda verksamheterna. Men han fick en tuff start, så det är lika bra att vi tar det direkt: Redan under tillsättningen i höstas protesterade biblioteksfacken. Kritik riktades mot kommunen att tjänsten inte annonserats ut externt och att den erbjudits samma person som utrett den gemensamma framtiden.

– Jag kände aldrig att det var mot mig som person kritiken riktades. Jag vet att bibliotekschef traditionellt är en "tung" post, säger Lars Hilmersson och berättar att han stördes mer av sin egen otålighet under processen.

– Det jobbiga var att inte kunna komma igång och arbeta. Jag kunde inte delta i arbetet på biblioteket, trots att jag känner verksamheten väl. Att inte få berätta om mina tankar om framtiden var frustrerande, säger han.

Bakgrunden var följande: Sedan tidigare bibliotekschef slutat våren 2018 stakades en ny gemensam inriktning ut för bibliotek och kulturskola. Arbetsuppgifter på mellanchefsnivå omfördelades men från förvaltningsledningen framhölls också tidigt att det behövdes en gemensam chef. Det blev Lars Hilmersson, tidigare verksamhetschef på Kulturskolan, som fick utreda frågan, samtala med inblandade, analysera och bedöma risker.

– Det resulterade i att tjänsten utlystes internt. Jag sökte och erbjöds den, konstaterar han.

Vi lämnar striden där. Den är historia. Men vem är han denne nyckelperson för det framtida Kulturkvarteret? Med dialektens hjälp är det lätt att spåra småländskt ursprung.

– Jag är född och uppvuxen i Värnamo, mitt i bibelbältet och det finns en frikyrklig bakgrund. Mamma var frälsningssoldat, pappa mer högkyrklig, berättar Lars Hilmersson.

Musiken blev tidigt ett intresse, ivrigt uppmuntrat av mamma som spelade gitarr och sjöng i kårens kör. Det var mycket musicerande hemma, och för Lars föll valet på kornett när det var dags för musikskola. Han spelade i flera brassband, både i Missionskyrkan och Allianskyrkan.

– I 17-18-årsåldern började jag satsa mer rejält. Jag var rätt duktig och pushades på av lärare, orkesterledare och andra så det blev både Arméns musikpluton och sedan Musikhögskolan.

Men valet var ändå inte helt självklart. Journalistyrket lockade också, men fick vänta. Nu fylldes åren med frilansuppdrag som musiker och av undervisning. 1993 landade han i Örebro, fick lärartjänst på musikskolan – och upptäckte några år senare att det faktiskt fanns en väg att även bli journalist. Den gick via en ettårig utbildning på JMK, institutionen för mediestudier, för personer med annan utbildning i botten.

– Jag gjorde praktik på P2, jobbade för lokalradion, skrev för Lärartidningen och recenserade i NA. Jag hade uppdrag i hela landet och träffade massor av intressanta människor.

Men ett liv som frilansjournalist är svårt att förena med en växande familj som kräver en mer organiserad tillvaro. Vid en omorganisation 2007 sökte han och fick tjänsten som rektor för ämneskursen på kulturskolan. Journalistplanerna skrotades för gott.

– Jobbigt, javisst, jag älskade verkligen jobbet, speciellt direktsändningarna, säger Lars Hilmersson och funderar:

– Fast egentligen är det nog så, att allt jag gjort kokar ner till det fria ordet. Och så även nu.

På kulturskolan har han varit kvar, frånsett ett treårigt mellanspel som sektionschef på Stadsbiblioteket med ansvar för ekonomi och personal. En viktig erfarenhet att ha med sig i den nya chefsrollen.

Under våren har det varit full fart framåt i det nya arbetet. Lars Hilmersson berättar att han pendlar mellan två arbetsplatser, att han har kontor både på biblioteket och kulturskolan men just nu lägger störst fokus på biblioteksorganisationen. Hans roll som ansvarig för ämneskurserna på Kulturskolan har tagits över av annan medarbetare.

– Den stora förändringen som mbl-förhandlades i höstas innebär bland annat att enhetscheferna får direkt ansvar för ekonomi och vi får kortare beslutsvägar. Och så tillsätter vi en biblioteksstrateg.

Det låter torrt och byråkratiskt, men förändringarna i grundorganisationen är nödvändiga för att gå vidare till nästa steg. I höst börjar arbetet kring hur bibliotekets och kulturskolans resurser ska användas i den gemensamma framtiden i Kulturkvarteret. Då får "förändringsresan" högre fart. Nya arbetssätt ska vara satta redan före inflyttningen årsskiftet 2020/2021.

– Det är verkligen ett jättespännande uppdrag. Otroligt kul. Det finns så mycket kopplingar att ta vara på, säger Lars Hilmersson och återkommer till det där med "att försvara det fria ordet".

– För mig handlar det om allas rätt att göra sin röst hörd oavsett uttryck; skriftligt, verbalt eller estetiskt. Jag ser Kulturkvarteret som en demokratisk uppgift, en möjlighet för medborgarna att få tillgång till info, skapa fritt och ta del av kultur i en gemensam plats som verkligen är verksamhetsanpassad.

Kulturkvarteret är ett återkommande slagträ i den politiska debatten. Investeringen på 600 miljoner kronor ifrågasätts när kärnverksamheter tvingas spara, men Lars Hilmersson framhåller det nödvändiga: Kulturskolans lokaler på Vasagatan är utdömda sedan många år och i dag drivs undervisningen där på dispens av brandmyndigheten.

– I potten ligger också att huset ska säljas. Det betingar ett högt värde, något som ofta glöms bort, säger han.

För stadsbiblioteket är inte lokalbehovet lika akut. Här handlar det mer om långsiktighet och att utveckla verksamheten, ett behov att samorganisera.

Men egentligen är han trött på att motivera utifrån materiella eller organisatoriska behov. För Lars Hilmersson handlar Kulturkvarteret om något större.

– Biblioteken är våra kommuners största kultursatsning, kulturskolan den näst största. Barn och ungdomar är värda schyssta lokaler – och när vi ändå bygger kan vi skapa förutsättningar även för andra, lokala föreningar, dansgrupper, punkband och inte minst författaraftnar. Det är ju för möjligheter vi inte har i dag som vi bygger, säger han.

Många frågor återstår att lösa – och inga svar är givna utifrån beprövad erfarenhet. Det gäller inte minst bemanningen. Det förändrade arbetssättet kommer att kräva andra kompetenser än dagens.

– Vad behöver besökaren? För vissa kan det vara pedagogisk kompetens, för andra digital eller social kompetens. Bibliotek är i dag mötesplatser med helt andra behov än tidigare, och den traditionella rollen som biblioteksassistent eller bibliotekarie räcker inte.

Just nu återbesätts inte vakanser i avvaktan på att behoven klarnar. Tjänster måste konverteras, förklarar Lars Hilmersson. Att Kulturkvarteret även kommer att befolkas av fritidsledare, pedagoger och andra yrkeskategorier med mer social drivkraft är ingen djärv gissning.

På drygt ett och ett halvt år ska transformationen vara klar. Och han är full av tillförsikt. Redan nu tycker han sig märka en otålighet i organisationen att få ta itu med uppgiften.

– Jag hade mer fjärilar i magen i januari, men nu är samtalen i full gång. Det finns mycket energi och vilja att föra det här framåt, säger Lars Hilmersson.

Personfakta

Namn: Lars Hilmersson.

Ålder: 50 år.

Yrke: Verksamhetschef kulturskola/bibliotek, Örebro kommun, sedan årsskiftet.

Familj: Hustrun Anna och barnen Alfred, 16, Olle, 12, och Manne, 8 år.

Bosatt: Villa i Norra Bro.

Lyssnar på: "Just nu mycket musikal, var nyligen och såg 'Så som i himmelen' i Stockholm. Annars en hel del jazz och klassiskt, men hemma är det främst barnen som äger ljudmiljön".

Läser just nu: "Är mitt emellan två böcker: Sara Stridsbergs 'Kärlekens Antarktis' och Ishiguros 'Never let me go'."

På fritiden i övrigt: "Sportar mycket, särskilt badminton och golf, och tränar en av sönernas fotbollslag. Och så övar jag trumpet, ett pass varje kväll."