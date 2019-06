Lucas, färdig sjuksköterska nobbar 67 000 i månaden – tar jobb på kirurgen, USÖ: "Hellre bättre löneutveckling på sikt"

NA träffar Lucas Sjöberg utanför Forumhuset vid Örebro universitet. Sista föreläsningen är precis avklarad och kurskamraterna tar ett symboliskt jätteskutt från trappan. Föreläsningens tema var "professionell samverkan" och förutom sjuksköterskor satt blivande läkare och arbetsterapeuter med och lyssnade.

– Det har varit så bra med utbildningen, att man får in teamtänket tidigt redan under studietiden och på så sätt skalar av hierarkierna inom vården. Visst finns de kvar, men numera uppskattar man varandra mer för sina professioner. Det finns en öppenhet att lära av varandra.

Lucas Sjöberg är stockholmare och i höst återvänder han dit. Men först ska han sommarjobba på kirurgkliniken, USÖ, där han tidigare praktiserat och trivts väldigt bra. Lönen, 25 600 i månaden, är knappt genomsnittlig för nyexaminerade sköterskor – men den har inte varit avgörande.

– På kirurgen får man allt. Arbetet är mycket medicinsk-praktiskt och starkt fokuserat på omvårdnad och medicinering. Man får sätta mycket dropp och träna på att sticka.

Han jämför sjuksköterskerollen med lagkaptenens i ett fotbollslag. Han känner igen så mycket från sin egen fotbollsbakgrund, att ta ansvar, ta om hand, föra vidare någons historia – en patients, en anhörigs eller annan personals.

– Det är så brett, det är det jag älskar mest med det här jobbet. Jag kommer inte rikta in mig på bara en sak till från början, men jag börjar på kirurgen för att lära mig "hantverket" från grunden. Sedan får vi se. Jag är även intresserad av psykiatri. Det finns så mycket psykisk ohälsa. Det är en fråga som jag verkligen brinner för.

NA har tidigare berättat om Örebro kommuns sommarerbjudande: 67 000 kronor i månaden för vikarierande sjuksköterskor. Erbjudandet som fallit ut bra, motiveras bland annat med att man på så sätt minskat beroendet av bemanningsföretag. Lucas har hört om lönenivåer på mellan 50 000 och 70 000 i månaden i sådana bolag. Han har själv övervägt den möjligheten.

– Helt absurt att kommunen ändå går plus på affären, att alternativet är ännu dyrare. Bättre lägga fokus på justa löner från början, menar han.

I dag ligger ingångslönen för sjuksköterska på cirka 26 000 kronor enligt statistik från Framtidens karriärer (september 2018). Efter tio år är snittlönen 31 000 kronor för ej vidareutbildade. De som specialiserat sig tjänar cirka 33 000 kronor efter fem år.

– Klart man vill ha bättre lön än så, men jag skulle hellre se att man lägger pengarna på bättre löneutveckling på sikt. Då kanske motivationen ökar för fler att stanna kvar i jobbet, säger Lucas som tycker att ett lönespann på mellan 35 000 och 40 000 kronor efter tio år är ett rimligt krav.

Jag skulle hellre se att man lägger pengarna på bättre löneutveckling på sikt. Då kanske motivationen ökar för fler att stanna kvar i jobbet

Skillnaden mellan kommunal- och landstingsanställning är också stor. En sjuksköterska i kommunal verksamhet tjänar i snitt 34 258 kronor jämfört med 32 728 kronor för en sköterska inom landsting (region). Löneutvecklingen är också något bättre för kommunala sköterskor, 4,05 procent mot 3,9 procent (2016-2017). Det visar Vårdförbundets statistik.

– Jag förstår verkligen inte varför det är så. Jag har gjort praktik på kommunalt boende och tycker att jobbet där var betydligt mindre stressigt. Sjukvården är betydligt mer arbetsintensiv - men jag förstår att många lockas över till kommunerna eftersom det är sån skillnad.

Kvinnodominansen i yrket är fortfarande stor. Lucas är en av tolv killar i vårens kull om 95 sjuksköterskor.

– Det är verkligen synd. Och jag vet inte riktigt vad man kan göra. Jag forskade lite på det under en av kurserna och gjorde intervjuer. Det framkom att en del män har höga förväntningar på sig själva, att de ska vara ett slags superhjältar. Och att det förväntas mer av dem på grund av fysisk styrka.

Lönen kan också vara en orsak, tror han

Vad tänker du om framtiden för egen del? Om 10 år?

– Att jag specialiserat mig, kanske inom psykiatri, och att jag föreläser för andra och delar med mig av min erfarenhet. Det är också något jag upptäckt under utbildningen, att jag är bekväm i den rollen.

Och lönen?

– Mellan 35 000 och 40 000 kronor. Jag vet att det handlar inte bara om lönen, men om man vill att folk ska stanna och vi ska vara fler som delar arbetsbördan så krävs ändå hyfsat betalt. Det väl investerade pengar långsiktigt, i stället för att ta in bemanningsföretag som kostar skjortan, säger Lucas Sjöberg.

Fakta: Bemanningskrisen inom vården

►För att klara bemanningskrisen inom vården har regeringen sedan 2015 skjutit till mer pengar till lärosätena för att öka antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammen. Satsningen gäller fram till 2021, men få lärosäten har lyckats. Det visade en sammanställning i Vårdförbundets tidning Vårdfokus 2018. Svårigheter att lösa praktikplatser anges som främsta orsaken.

►Vid Örebro universitet ökades i höstas intagningen per termin från 100 till 120, men den ökningen får inte effekt förrän om två år. Under 2018 utexaminerades 170 sköterskor. Under 2017 var det 173.

►Söktrycket har dock minskat: 2016 var det 4,1 förstahandssökande till varje plats, i höstas bara 2,5. Till hösten 2019 är det tre förstahandssökande per utbildningsplats.