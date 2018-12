Lucka 12: Vivere skriver break up-låt om att tappa greppet

Artist: Sofia Vivere

Ny låt: Who The Hell Am I?

Genre: Pop

Låten släpptes på alla digitala streamingtjänster 2018-10-19

Musikerna är Sofia Johansson, Beatrice Jaksch, Gabriel Pettersson, alla baserade i Örebro.

Om artisten: Jag är uppväxt i Örebro och har bott här från ett års ålder. Who The Hell Am I? återknyter till ett break-up och att tappa greppet om sig själv. Låten klingar med ett bright popsound och influeras unikt nog av scatsång i refrängen. Svängarna har tagits ut här och som aldrig förr har scat blandats med modern electropop!

